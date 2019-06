“La Reina del Sur”2: Alejandro Alcalá y Danilo Márquez la historia de amor gay de la segunda temporada

' La reina del Sur ' regresó con su segunda temporada y ha logrado atrapar a los televidentes que extrañaban ver a Kate del Castillo como Teresa Mendoza. La exitosa serie de Telemundo está cargada de sorpresas que no cesan y prueba de ello es la relación homosexual que ha sido expuesta en la ficción. Detrás de la historia de amor de la que todos hablan se encuentra el actor mexicano Mark Tacher que encarna a Alejandro Alcalá y tiene una relación secreta con Danilo Márquez que es interpretado por el actor Emmanuel Orenday.

Desde el inicio de la serie, se logró ver que el jefe de campaña de Epifanio Vargas, ocultaba algo sobre su vida íntima. Salía por las noches con mucho cuidado y regresaba muy temprano a casa para alistarse e ir al trabajo, pero no fue hasta el capítulo 27 que Danilo discute con Alejandro y le reclama que ya está cansado de mantener en secreto la relación amorosa que tienen.



Desde ese momento, se ha mostrado libremente las escenas de esta pareja, ya que para la ficción se acabó el misterio de aquella parte de la vida de Alejandro, sin embargo, el hombre insiste en seguir ocultándose ya que no puede permitir que descubran que es homosexual por que se le acabaría la vida, se le acabaría la carrera y se le acabaría absolutamente todo y él no puede permitir eso porque lo único que le interesa es obtener poder sobre todas las cosas.



MARK TACHER HABLA SOBRE LA HISTORIA DE AMOR HOMOSEXUAL

Mark Tacher cuenta en una entrevista para la revista People en Español que esta no es la primera vez que interpreta a un personaje homosexual, ya que hace 20 años lo hizo en la telenovela “Tío Alberto” de Tv Azteca.



El actor mexicano comenta que en el 2000 era un poco más delicado tocar estos temas ya que la moral de los televidentes no estaba preparada para un personaje homosexual. “Realmente no había un mayor compromiso porque no se permitía hacer absolutamente nada en ese entonces. Ya nada más de por sí hacer un personaje homosexual hace 20 años era suficientemente fuerte”.



En el caso de “La reina del sur” si se ha podido explotar mucho más al personaje de Alejandro Alcalá. Mark asegura que desde que le explicaron cuál era el papel, sintió mucha curiosidad e interés por interpretarlo y que iba más allá de que era homosexual, sino porque el jefe de campaña de Epifanio Vargas ha nacido en una familia muy conservadora y sabe que si se enteran de su opción sexual, su vida personal y profesional se destruiría.



En otro momento de la entrevista dijo que grabar las escenas junto a Emmanuel Orenday fue muy profesional, ya que es un joven que tiene todas las ganas del mundo y está muy preparado para interpretar el papel que le propongan.



“Cuando entrábamos a estas escenas digamos sexuales, nos comunicábamos mucho para entender qué es lo que íbamos hacer y cómo iba a pasar. Ojalá podamos trabajar juntos en otra ocasión”, expresó el actor mexicano.



Mark Tacher también se dirigió al público conservador que pueda criticar su trabajo.

“Yo lo hice con todo el amor del mundo este personaje, con todo el respeto hacia la comunidad LGBT y la verdad es que sí espero no causar ningún tipo de incomodidad en la comunidad LGBT. Al final y cabo te puede gustar o no te puede gustar un personaje, pero yo estoy representando aquí a una comunidad que está buscando su lugar en la sociedad y yo de verdad nada más espero poder hacerlo de la manera correcta y digna. No quisiera faltarles al respeto”, expresó el actor.