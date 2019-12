“Rebelde Way” fue una de las series argentinas más exitosas en Latinoamérica y parte de Europa. La producción fue todo un éxito entre 2002 y 2004 no solo en Argentina, sino en varios países de la región, incluyendo a Perú.

A tenido que pasar más de 15 años para que la serie que lanzó a la fama a Benjamín Rojas, Luisana Lopilato, Camila Bordonaba y Felipe Colombo regrese a las pantallas, esta vez vía Netflix. Según la misma plataforma digital, estará disponible desde el 9 de diciembre de este mismo año.

Si bien “Rebelde Way” giraba en torno a los cuatro principales protagonistas, el elenco de actores contaba con otros protagonistas que complementaban bien con la historia primera, jóvenes muy talentosos que hoy son reconocidos en Argentina y a nivel mundial.

En "Rebelde Way" Diego Mesaglio interpretó a Guido (Foto: Difusión)

Mucho han cambiado las vidas de su elenco protagónico juvenil, pero ninguna ha dado un giro tan brusco e inesperado como la de Diego Mesaglio, quien interpretó a Guido en la exitosa telenovela.

Diego Mesaglio saltó a la fama desde muy pequeño. Protagonizó ficciones como “Chiquititas”, “Verano del 98”, además de “Rebelde Way”. En la época del auge de la producción argentina era considerado como una promesa en la actuación y lo proyectaban como un gran actor internacional, por simpatía, carisma y talento.

Pero hace cuatro años Diego Mesaglio sufrió un accidente doméstico que la cambio la vida para siempre, llevándolo por un calvario que le generó la pérdida de visión del ojo izquierdo. El arctor argentino contó a Infobae cómo logró sobreponerse a este duro momento por el que tuvo que pasar en 2015.

“Yo estaba limpiando unas cosas, apoyé en la repisita del baño una botella de alcohol y cuando se patinó la quise agarrar, estaba abierta y me entró alcohol en el ojo. Voy a una clínica me hacen los supuestos primeros auxilios pero no me lavan bien, casi ni me lavan, y me echan una gotita de anestesia y me dan la anestesia para cuando me duela ponerme”, explicó el actor de 35 años.

El actor argentino Diego Mesaglio fue uno de los protagonistas de "Rebelde Way". (Foto: Instagram)

“Hice lo que me dijo el médico y la verdad es que entre el alcohol que quedó dentro y el exceso de anestesia hicieron que se queme la córnea, que se debilite todo el ojo. Yo al tener todo dormido no me estaba dando cuenta. Me calmaba el dolor pero estaba empeorando todo lo demás, así que después me entero que […] se pone una gota cada 12 horas y yo me vacié el pomo en una noche. Para ponerle un título fue una mala praxis”, aseguró Mesaglio.

El actor argentino contó que la pérdida de su ojo izquierdo provocó que su mundo cambiara radicalmente de la noche a la mañana. “Me cambió en todo, yo era una persona que venía trabajando, en ese momento estaba haciendo una serie que a su vez era para una película también y estaba más o menos cerrando temporada de teatro en el verano y de golpe, de la noche a la mañana, tuve que dejar de hacer todo, absolutamente todo y pasé a ser dependiente de todo el mundo”, contó.

“Llegué a estar mucho tiempo sin dormir, días. Durante cuatro meses cada 15 minutos tenía que ponerme una gota. Yo lo máximo que podía dormir eran 14 minutos y medio, al minuto 15 sonaba la alarma”, detalló el actor.

Dos años después del incidente, Mesaglio puso salir del pozo en el que se encontraba y pudo regresar a trabajar. Esto, señala, fue gracias al apoyo que recibió de las personas más cercanas, como sus padres, hermanas, su sobrina y amigos.

“Lo que sí puedo decir que superé fue el tema de los prejuicios y la verdad es que llegó un momento en que dije ‘no es mi culpa que al otro le dé impresión, le dé asco’", declaró.