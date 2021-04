Inicialmente, “Rápidos y furiosos 9” tenía predicho estrenarse en 2020, pero debido a la pandemia del COVID-19, la cinta tuvo que posponer su llegada a los cines. Luego se anunció la nueva fecha: 28 de mayo de 2021. La película estaba lista para llegar a los cines a finales de mayo, pero nuevamente Universal Pictures tuvo que aplazar hasta el 25 de junio de 2021.

La franquicia “Fast and Furious” introduce la clonación y los autos invisibles antes de “F9″ gracias a “Fast and Furious Spy Racers” temporada 4. Dos décadas después de comenzar la serie de carreras de autos de calle, “Fast and Furious” se ha convertido en algo mucho más grande. La franquicia ahora se basa en acrobacias masivas y empujar el sobre de lo que el público aceptará es posible para un grupo de conductores expertos.

Ha habido muchos momentos increíbles y avances tecnológicos en el camino, y esto continúa antes del lanzamiento de “F9″. “Fast and Furious Spy Racers” es el spin-off animado de Netflix de la popular franquicia de películas que sigue al primo más joven de Dominic Toretto, Tony Toretto. Dado que la serie sigue a Tony y su grupo de amigos mientras se entrenan para ser espías, “Spy Racers” se inclina más por el uso de la tecnología que por las películas.

El programa ha regresado para su cuarta temporada, y aunque sus conexiones con películas anteriores de “Fast and Furious” son limitadas, continúa impulsando el universo hacia adelante de algunas maneras impresionantes. Esto incluye algunos desarrollos importantes antes del lanzamiento de “F9″.

NUEVA TECNOLOGÍA DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS” DESDE “SPY RACERS”

"Fast and Furious Spy Racers" es una serie de televisión de transmisión animada estadounidense que se estrenó en Netflix el 26 de diciembre de 2019. (Netflix)

Tony y sus amigos pueden estar huyendo de la agencia secreta para la que trabajan durante la temporada 4 de “Fast and Furious Spy Racers”, pero aún tienen acceso a la mejor tecnología. Esto incluye la introducción de tecnología que vuelve invisibles sus autos y puede crear clones digitales.

Tony y sus amigos utilizan estos avances para evadir la detección o engañar a los perseguidores durante la nueva temporada. Sus autos pueden volverse invisibles con solo presionar un interruptor o presionar un botón, lo que ciertamente viene de la mano durante las misiones de espionaje.

Los productores ejecutivos de la serie son Tim Hedrick, Bret Haaland, Vin Diesel, Neal Moritz y Chris Morgan. Hedrick y Haaland también sirven como showrunners del programa. (Foto: Netflix)

Los clones digitales de sus autos funcionan como espejos del auto original, lo que puede ayudar a enviar enemigos en la dirección opuesta al objetivo real. La introducción de esta tecnología en la franquicia “Fast and Furious” llega poco antes del lanzamiento de “F9″. Aún no hay evidencia de que la nueva película incluya alguno de estos trucos, pero eso no significa que no sucederá en algún momento.

A medida que la franquicia “Fast and Furious” continúa superando los límites y contando historias más locas, lo siguiente podría ser utilizar la tecnología introducida en Spy Racers. Dom y su equipo seguramente podrían usar autos invisibles y la tecnología de clonación digital en algunas de sus misiones. Sin embargo, el simple hecho de que esta tecnología exista en la franquicia es un buen recordatorio de qué más es posible y ahora está dentro de lo razonable.

La serie se produce después de la adquisición de DreamWorks Animation por NBCUniversal. (Foto: Netflix)

Las películas “Fast and Furious” solo se harán más grandes y ridículas a medida que avancen. El último tráiler de “F9″ reveló imanes enormemente poderosos que pueden alejar a otros autos y voltear camiones gigantes. También parece que F9 está sentando las bases para que la franquicia vaya al espacio con sus cohetes. Por tontos que parezcan algunos de estos elementos, no son ideas más descabelladas que las que siguen presentando “Fast and Furious Spy Racers”.

No hay casi nada que “Fast and Furious” pueda hacer en este punto que pierda su base de fans, por lo que el universo también podría apoyarse en tecnología avanzada, viajes espaciales y más en el futuro.