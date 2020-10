Aunque se anunció que la exitosa y longeva saga de “Rápidos y furiosos” terminará con la película 11 no será el final de universo “Fast and Furious”, ya que cuenta “Hobbs and Shaw” tendrá una secuela y se planean más spin-off. Entonces, ¿cómo podría afectar el desenlace de la historia principal a los próximos proyectos?

De acuerdo con Screen Rant, el final de la saga podría ser beneficioso para el resto de producciones. Después del capítulo final, que probablemente se divida en dos películas y sea dirigido por Justin Lin, Universal Pictures podrá dejar de preocuparse por la continuidad y enfocarse en otras historias.

Las nuevas historias podrían abordar aspectos que hasta el momento no se consideraron o centrarse en otros personajes de la popular franquicia, tal como lo hizo “Hobbs & Shaw”, el primer spin-off de “Rápidos y Furiosos”.

Rápidos y Furiosos acabará con 11 cintas dentro de la franquicia. (Fotos Universal Pictures).

Tej (Ludacris), Roman (Tyrese Gibson), Ramsay (Nathalie Emmanuel), Han (Sung Kang) o Victor Locke (Ryan Reynolds) son algunos personajes secundarios que las nuevas películas podrían seguir. Incluso “Hobbs and Shaw”, protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham, podría tener su propia saga.

El portal antes mencionado también señala la posibilidad de expandir su programación a la televisión. Por lo pronto, ya cuenta con una serie animada en Netflix, “Fast & Furious Spy Racers”, sigue al primo más joven de Dom, Tony Toretto.

“Hobbs and Shaw” prepara una secuela (Foto: Universal Pictures)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”?

La penúltima entrega de la franquicia original, “Rápidos y furiosos 9” ("Fast and Furious 9″), estaba lista para estrenarse en mayo de 2020. Sin embargo, la pandemia del coronavirus (COVID-19) impidió que esto ocurriera porque la industria cinematográfica tuvo que parar y cerrar todas las salas de cine en todo el mundo.

Debido al panorama actual, “Rápidos y furiosos 9” fue reprogramada para abril del 2021. Desafortunadamente, Universal Pictures ha retrasado nuevamente el lanzamiento de la penúltima entrega de la saga, según un comunicado de prensa.

¿Qué pasó? Universal Pictures ha decidido aplazar la llegada a la pantalla grande de "Fast and Furious 9″ hasta el 28 de mayo de 2021. Según el portal web Screenrant, el motivo del retraso es la decisión de MGM, Eon y Universal de retrasar “No Time To Die” y tomar la fecha de lanzamiento de F9 del 2 de abril de 2021.