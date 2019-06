Rambo 5: Todo sobre el regreso de Silvester Stallone en 'Last Blood'

Después de más de diez años, uno de los personajes icónicos del cine de acción de los 80 regresa en Rambo: Last Blood. La quinta película de la mítica saga tendrá como director a Adrian Grunberg, y como protagonista a Silvester Stallone, quien al parecer volverá para otorgarle al letal veterano de Vietnam el desenlace que merece.

Los planes para esta cinta se anunciaron una y otra vez desde 2008, pero la producción finalmente comenzó en octubre de 2018 en Bulgaria y terminó en diciembre de 2018, asimismo, llegará a las salas de cine en septiembre del 2019.

Rambo: Last Blood es la quinta película de la saga de acción basada en los personajes creados por el novelista David Morrell en su novela ‘First Blood’. La historia se centra en un veterano de la guerra de Vietnam, John James Rambo, sumamente experto en todas las técnicas de supervivencia y guerra de guerrillas. Estas son las anteriores cintas:



First Blood (Rambo: Primera sangre, o Acorralado, 1982)

Rambo: First Blood Part II (Rambo: acorralado parte II, 1985)

Rambo III (Rambo III, 1988)

John Rambo (2008)

Rambo vuelve en 'Last Blood' (Foto: Lionsgate)

SINOPSIS DE “RAMBO: LAST BLOOD”

Deadline compartió la sinopsis de Rambo: Last Blood: "Cuando secuestran a la hija de uno de sus amigos, Rambo, que ha estado trabajando en un rancho, cruza la frontera entre México y Estados Unidos y se enfrenta rápidamente a todo el poder de uno de los carteles más violentos de México".

Según el resumen oficial de la película, “ Rambo se une a un periodista para rastrear y rescatar a un grupo de niñas locales que han sido secuestradas por una red mexicana de tráfico sexual, después de intentar establecerse en una tranquila vida pacífica en el estado en el rancho familiar en Arizona después de pasar décadas en el extranjero. Ahora, Rambo debe enfrentar su pasado y desenterrar sus despiadadas habilidades de combate para vengarse en una misión final. Un viaje mortal de venganza".

TRÁILER DE “RAMBO: LAST BLOOD”

Después de una larga espera, el 30 de mayo Lionsgate publicó el tráiler de “Rambo 5: Last Blood ". En el video se escuchar decir al protagonista, "he vivido en un mundo de muerte (…) He visto morir a la gente que amo. Algunos ayunan con una bala. Algunos no son suficientes para enterrarlos".

ACTORES Y PERSONAJES

Sylvester Stallone interpreta una vez más a J Rambo , un veterano de la guerra de Vietnam que viaja hasta México para rescatar a la hija de un amigo que ha sido secuestrada por un cartel mexicano.



Paz vega interpreta a Carmen Delgado , una reportera que está cubriendo el comercio de drogas en México. Ella va con Rambo en busca de ayuda después de que su media hermana menor es secuestrada por un cartel mexicano.



Adriana Barraza interpreta a María , una mujer que es "como una hermana" de Rambo y ha trabajado en la granja de su padre toda su vida.



Sergio Peris-Mencheta interpreta a Hugo Martínez , el líder del cartel mexicano que tendrá que enfrentar Rambo.



Yvette Monreal interpreta a Gabrielle , la hija del amigo de Rambo que será secuestrada por un cartel mexicano.



Sylvester Stallone como John J. Rambo

Adriana Barraza como María

Paz Vega como Carmen Delgado

Yvette Monreal como Gabrielle

Sergio Peris-Mencheta como Hugo Martínez

Óscar Jaenada

Joaquín Cosío

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Adrian Grunberg

Producción: Kevin King, Les Weldon

Guion: Sylvester Stallone, Matt Cirulnick

El primer afiche de Rambo: Last Blood (Foto: Lionsgate)

