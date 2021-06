Rafael Amaya, conocido por su papel en la serie ganadora de un Emmy de Telemundo “El Señor de los cielos”, cerró un acuerdo de multiproyecto con Telemundo Global Studios. Bajo el pacto, Amaya protagonizará varias producciones originales de Telemundo Global Studios con su primer proyecto programado para salir al aire a finales de este año 2021.

Como se recuerda, Rafael Amaya fue una de las más grandes estrellas de Telemundo cuando se estrenó “El señor de los cielos”, que también se convirtió en una de sus mejores producciones gracias al gran talento del histrión. Lastimosamente, unos años después caería en desgracia por las drogas y el alcohol.

El actor reconoció públicamente los problemas con la adicción y recientemente se sometió a rehabilitación, pero por sus problemas fue eliminado del programa en la temporada 7, que terminó su carrera en febrero de 2020 con calificaciones estelares. El final de “El Señor de los cielos” se ubicó como el programa número uno en horario estelar y más de uno se preguntaba si habría posibilidad del regreso de Amaya.

Al parecer, las esperanzas no eran vagas, ya que tanto la cadena como el actor han anunciado una alianza que llevará a Rafael Amaya nuevamente a la pantalla chica. ¿Qué le espera al protagonista de “El señor de los cielos”? ¿Acaso volverá a interpretar a Aurelio Casillas o tendrá una serie nueva en su nombre?

RAFAEL AMAYA Y TELEMUNDO FIRMAN UNA ALIANZA DE PRODUCCIÓN

Amaya entró por primera vez en el panorama de la televisión latina en el 2000. Su papel destacado fue el del ya mencionado Aurelio Casillas en “El Señor de los Cielos”, una de las franquicias de Telemundo de mayor duración. Basado en hechos reales, Amaya interpretó al poderoso narcotraficante, quien se somete a una reconstrucción facial mientras planea desaparecer con su familia y comenzar una nueva vida.

El actor ganó numerosos elogios a lo largo de las siete temporadas del drama ganador de un Emmy, incluido el destacado logro en el premio de la televisión hispana en la 15a Cumbre Anual de Televisión Hispana en 2017. Lastimosamente, estos premios no evitaron que el actor cayera en la tentación de las adicciones, y se dejó llevar por las drogas y el alcohol hasta que pudo recuperarse en estos dos últimos años.

Rafael Amaya casi pierde toda su carrera por la adicción al alcohol y las drogas, pero gracias a la rehabilitación volvió a las pantallas (Foto: Telemundo)

Según los términos del nuevo acuerdo, Amaya protagonizará varias producciones originales de Telemundo Global Studios aún por nombrar. Según la compañía, su primer proyecto saldrá al aire a finales de este año, por lo que es muy probable que él y el equipo de producción ya estén grabando o terminando de grabar lo que sea que se acordó con la compañía.

“Nos sentimos honrados de trabajar una vez más con Rafael Amaya, uno de los actores latinos más conocidos y talentosos en la industria del entretenimiento”, comentó Karen Barroeta, vicepresidente ejecutivo de producción y desarrollo de Telemundo Global Studios. “Este acuerdo reafirma el compromiso de Telemundo de trabajar con los mejores talentos en el negocio y continuar creando contenido original innovador para latinos en todas las plataformas”.

De momento, Telemundo no ha confirmado en qué proyectos está trabajando junto a Rafael Amaya, pero uno de ellos llegará a finales del 2021 (Foto: Telemundo)

Telemundo no ha anunciado si habrá otra temporada del popular “El señor de los cielos” o si Amaya estará involucrado de alguna manera. La compañía no brindó detalles sobre ninguno de sus proyectos futuros bajo este nuevo acuerdo y es muy probable que se siga manteniendo así, pero hicieron el anuncio para evitar filtraciones.

Amaya también apareció en “La Reina del Sur” junto a Kate del Castillo, “A quien Te Mira” con Danna García y Christian Meier, y fue estrella invitada en la adaptación en inglés de USA Network de “Queen of the South”. Además, el actor ha sido copresentador de los Premios Billboard de la Música Mexicana y los Premios Billboard de la Música Latina y ha producido el cortometraje “The Finding” del 2010.