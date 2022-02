Fueron muchos los interesados en contar la historia de Anna Sorokin, pero Netflix llegó acuerdo con ella el 8 de junio de 2018, pagando un adelanto de 30 mil dólares, los cuales fueron para cubrir parte de los costes de la defensa de su abogado. En dicho contrato destacaba el detalle de que al lado de su firma aparecían tanto los nombres de Anna Delvey como de Anna Sorokin.

Ese mismo mes se cerró definitivamente el acuerdo y la cantidad pagada a Anna ascendió hasta los 320 mil dólares, fue entonces cuando entró en efecto una ley de Nueva York para impedir que los criminales saquen dinero por sus delitos.

Dicha ley permite congelar cualquier pago superior a 10 mil dólares con el objetivo de notificar a las víctimas, que entonces pueden presentar sus peticiones para recuperar la cantidad debida. De esta forma, le quedarían 22 mil dólares restantes pero todavía tiene más gastos legales.

A cambio de ello, Netflix consiguió los derechos exclusivos sobre su versión de la historia, eso no quiere decir que otros no puedan contar su historia, sin embargo, ella no puede hacerlo en otra serie, documental o reality. Asimismo, tampoco puede hacer apariciones en entrevistas o publicar nada en redes sociales sobre su participación en la serie sin permiso de Netflix.

Como se recuerda tanto HBO como BBC tienen proyectos sobre su historia y también un documental. Y es que pueden contar su historia, pero sin la implicación de su protagonista.

