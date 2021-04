Después de que se deslizó la posibilidad de que Roberto Palazuelos manipuló a Andrés García para que lo incluya en su testamento, el polémico empresario y actor dio a conocer que la decisión del galán de telenovelas, de dejarle el 50% de sus propiedades, fue por otros motivos. “Creo que Andrés se siente cuidado por mí y además siente que, en mis manos, las cosas no se van a perder”, dijo.

Asimismo, el ‘Diamante negro’ contó que tuvo que conversar con Leonardo, hijo del histrión, para hacerle entender que no estaba detrás de la fortuna de su progenitor. “Los hijos de Andrés García son como una familia para mí (…). [A él] yo le dije: ‘Mira Osito, te digo una cosa, la más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas’”, señaló al programa ‘Ventaneando’.

El 15 de octubre del 2020 recibió un doctorado honoris causa por su trayectoria artística. (Foto: @robertopalazuelosbadeaux / instagram)

¿QUÉ HARÁ CON LO HEREDADO POR ANDRÉS GARCÍA?

En otro momento, el también abogado indicó qué cosa tiene pensado hacer con la herencia que le dejó su gran amigo. En ese sentido, manifestó que construirá un hotel que se llame “La Leyenda”, en el que le rendirá homenaje a Andrés García.

“O si no venderlo todo antes de que se nos vaya, pero además ese viejo no se va a ir porque está como un roble. El único problema que tiene son sus problemas en la espalda, pero está super lúcido, más inteligente que nada, no tiene problemas del corazón; yo creo que nos va a durar mucho Andrés García”, precisó.

Finalmente, Palazuelos dijo que, tal como se lo pidió el protagonista de “Corazón de piedra”, él cuidará y distribuirá al pie de la letra las propiedades a quienes le corresponda, toda vez que también es albacea del actor.

“Yo le sugerí a él que me pusiera como albacea para que yo pusiera orden entre todos sus familiares para distribuir sus bienes porque el sentía que se iba a morir. Entonces, de repente, un día que llegó, dijo que ya estaba el testamento y le dije: ‘Muy bien, ¿me pusiste del albacea?’, me dice: ‘Sí’. Le digo ‘Déjame checarlo’ y, de repente, lo empiezo a leer y me dejó el 50 por ciento de todas sus propiedades”, comentó.

Los actores mantienen una buena amistad desde que se conocieron. (Foto: Roberto Palazuelos / Instagram)

UNA GRAN AMISTAD

Para Andrés García, el actor mexicano Roberto Palazuelos, de 53 años, es una persona muy especial en su vida, pues desde que lo conoció cuando aún era pequeño, él jamás se apartó de su lado y apoyó el todo momento hasta ahora.

Por su parte, Palazuelos, en algunas fotos que subió en sus redes sociales, se muestra muy contento al lado de su gran amigo. “Brothers para siempre!!! Lealtad hasta la muerte, aquí con mi gran amigo de vida Andrés García”, “Con la leyenda Andrés García en nuestro bello puerto Acapulco”, son algunos de las descripciones que hizo.