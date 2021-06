“El Chavo del 8” es uno de los programas cómicos que acompañó a varias generaciones desde que se estrenó en los años 70, época desde que vimos a los traviesos niños de la vecindad, así como a sus habitantes. Cómo olvidar a Doña Florinda junto a su hijo Quico y al Profesor Jirafales, a la Bruja del 71, a la Popis, a Ñoño, a Jaimito el cartero, al Señor Barriga, a la Chilindrina, a Don Ramón y al Chavo, quienes nos entretenían con sus ocurrencias.

Y aunque se formó una gran amistad entre varios de los actores, la relación que tenían algunos era netamente profesional; incluso, otros terminaron mal como Carlos Villagrán y el popular Chespirito. Sin embargo, lejos de diferencias hubo una dupla que trabajó muy bien. Nos referimos a Ramón Valdés y Roberto Gómez Bolaños, quien cuando lo llamó para integrar su equipo le dijo que sea él mismo” por la chispa que tenía.

Pese a la buena química que existía entre ellos, la relación poco a poco se fue deteriorando hasta que el popular ‘Monchito’ abandonó el programa junto a su entrañable amigo Villagrán. Si bien, el respeto siempre primó, lo que llamó poderosamente la atención de todos fue cuando el actor del Chavo no asistió al velorio y funeral de Valdés.

Recordemos que quienes dieron al dar el pésame a la familia del ‘Roro’ fue Carlos Villagrán, Édgar Vivar, Rubén Aguirre, Horacio Gómez y Angelines Fernández. María Antonieta de las Nieves no pudo estar en ese omento porque estaba de gira.

Don Ramón es uno de los personajes más queridos de la serie televisiva, pese a su carácter explosivo. (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ NO FUE AL VELORIO DE RAMÓN VALDÉS?

Nunca quedó clara la verdadera razón de la ausencia de Chespirito. Algunos señalaron que estaba ocupado cuando Valdés dejó de existir, por lo que tuvo que cumplir con sus obligaciones.

Otros aseguraron que Florinda Meza se lo había prohibido. Como se sabe, varios de los integrantes de la serie televisiva señalaron que ella tenía un carácter complicado y no tenía una buena relación con algunos detrás de cámaras.

¿QUÉ DIJO CHESPIRITO SOBRE RAMÓN VALDÉS?

A pesar de que no estuvo para darle el último adiós a su amigo, Chespirito no dudó en llenarlo de halagos y recordó cuando lo invitó a integrar su proyecto. Según dijo, Ramón Valdés era el único que lo hacía reír; además, que le gustaba su capacidad para aprender rápido los guiones y no sólo eso, pues él siempre iba más allá y le adicionaba más cosas a su personaje.

Más allá de lo que haya dicho Roberto Gómez Bolaños, sólo ellos saben cuánta admiración y respeto se tenían.