En el 2017 se estrenaba The Fate of the Furious , también conocida simplemente como “F8″ o “Fast and Furious 8″, la octava película de la franquicia original creada por Vin Diesel y Paul Walker y la última de Owen Shaw, el recordado villano de la sexta entrega que no volvió a dar la cara. Solo su madre ha aparecido en los tráileres de “Furious 9″.

Si bien también hizo aparición en “Hobbs and Shaw” siendo mencionado y a modo de flashbacks, los seguidores de la franquicia lo recuerdan más por ser el principal antagonista de “Fast and Furious 6″, donde lideraba una organización criminal que tenía entre sus miembros a Letty Ortiz, la hoy esposa de Dominic Toretto.

Interpretado por Luke Evans, Owen Shaw es el hermano menor de Deckard Shaw y el mayor de Hattie Shaw, miembro de esta familia que no ha causado más que problemas a la franquicia. Reconocido en las cintas como un audaz mercenario, muchos pensaron que su camino había concluido cuando Toretto lo enfrentó, pero al final no todo quedó saldado.

¿Qué rol tendrá en la novena película de la saga principal? ¿Cómo es que apareció nuevamente? En este artículo haremos un repaso de lo que pasó con él para llegar de nuevo a ser parte de uno de los personajes principales de la nueva película de “The Fast Saga”.

¿QUÉ PASÓ CON OWEN SHAW?

"Fast & Furious": ¿qué pasó con Owen Shaw al final de "Fast and Furious 8"? (Foto: Universal Pictures)

El final de la sexta entrega de la franquicia de “Fast & Furious” dejó el futuro de Owen con la saga en duda. Fue gravemente herido en la larga persecución en la pista y quedó en coma. Al comienzo de “Furious 7″, se mostró que Deckard visitaba el hospital en el que Owen estaba estacionado, pero no fue hasta “Fast & Furious 8″ que Owen volvió a ponerse de pie.

Regresó en el tercer acto de la cinta para ayudar a Deckard a salvar al hijo de Dominic Toretto y fue visto por última vez al mando del avión que utilizó Cipher para aterrizar. Para sorpresa de muchos, Owen no apareció en “Hobbs & Shaw”, dejando a los fanáticos preguntándose qué ha estado haciendo desde que terminó “The Fate of the Furious”.

"Fast & Furious": ¿qué pasó con Owen Shaw al final de "Fast and Furious 8"? (Foto: Universal Pictures)

Desafortunadamente, el próximo capítulo de la historia de Owen aún no se ha explorado a fondo. Los otros miembros conocidos de la familia Shaw regresaron en “Hobbs & Shaw”, cuando Vanessa Kirby hizo su debut como la hermana de Owen, Hattie, y Helen Mirren regresó al cameo como su madre, Queenie.

Sin embargo, Owen solo fue mencionado en la película. En una entrevista con Screen Rant, el director David Leitch se burló del personaje, diciendo que “cree que Owen ha estado trabajando en misiones propias con su madre mientras tanto y que podría regresar en cualquier momento”. Desde que Queenie estuvo en prisión hasta el final de “Hobbs & Shaw”, Owen pudo haber estado ocupado manejando el negocio de la familia Shaw.

"Fast & Furious": ¿qué pasó con Owen Shaw al final de "Fast and Furious 8"? (Foto: Universal Pictures)

La falta de un papel importante para Owen Shaw desde “The Fate of the Furious” es un gran paso en falso para la franquicia que podría solucionarse pronto. El escritor Chris Morgan le dijo a Screen Rant en 2019 que él, como muchos espectadores, es un gran fanático del personaje y dejó a entender de que la espera para ver a Owen nuevamente no va a ser larga.

Hasta el momento, no se ha confirmado que Owen esté involucrado en “Fast & Furious 9″, pero su posible aparición no se vería hasta el verano de 2021. Los avances de “F9″ han confirmado que Queenie volverá, pero no se han visto a los otros Shaws. Si el argumento de Leitch de que Owen ha estado trabajando con Queenie es correcto, entonces quizás el papel de Owen en “Fast & Furious 9″ estará relacionado con lo que su madre está haciendo.

"Fast & Furious": ¿qué pasó con Owen Shaw al final de "Fast and Furious 8"? (Foto: Universal Pictures)

Aunque han pasado más de siete años y tres películas desde que Owen recibió un papel importante en una película “Fast & Furious”, todavía hay esperanzas de que regrese de alguna manera en un proyecto futuro. No se garantiza un papel en “F9″, pero Owen fácilmente podría encontrar un lugar en “Hobbs & Shaw 2″.

La secuela probablemente continuará las aventuras de Deckard, Hattie y Luke Hobbs (Dwayne Johnson) mientras trae de vuelta a otros recién llegados como Ryan Reynolds y Kevin Ciervo. No hay razón para que Owen no pueda ser incluido, y Luke Evans está listo para regresar también. Y dado que su paradero desde el final de “The Fate of the Furious” no ha sido tocado, hay una pizarra en blanco para que la franquicia lo utilice según sea necesario.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuántos años tiene Dominic Toretto en cada película de “Fast and Furious”?

“Rápidos y furiosos”: ¿cuántos años tiene Dominic Toretto en cada película de Fast and Furious?