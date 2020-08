Buffy the Vampire Slayer , también conocida como Buffy, la cazavampiros, fue una serie sobrenatural que se basó en la película del mismo nombre de 1992. Creada por Joss Whedon bajo su compañía Mutant Enemy Productions, la serie estrenó su primer episodio un 10 de marzo de 1997 por la cadena de The WB, para culminar su trayecto en la pantalla chica el 20 de mayo del 2003 en UPN.

La serie tuvo un total de 7 temporadas con un total de 144 episodios, en donde se narraban las historias de Buffy Summers, una joven que quería tener una vida normal, pero el destino la eligió para convertirse en una caza vampiros. A diferencia de otros “slayers”, ella se rodeó de un grupo confiable de amigos para poder cumplir su trabajo y luchar contra varios demonios.

Sin embargo, con el pasar de las temporadas sus creadores sentían que debían introducir a un personaje que tenga un fuerte lazo con Buffy, pero no del modo romántico. Fue así como Dawn Summer, interpretada por Michelle Trachtenberg, entró al elenco en el primer episodio de la quinta temporada, para quedarse como una recurrente hasta el final de la serie.

Desde entonces, los fans se han preguntado qué ha hecho la actriz y en qué otros proyectos participó, considerando que su entrada a la serie fue un poco controversial, teniendo reacciones negativas y positivas en su gran base de fans. En este artículo haremos un pequeño repaso de sus proyectos desde que culminó “Buffy the Vampire Slayer”.

¿QUÉ PASÓ CON MICHELLE TRACHTENBERG LUEGO DE “BUFFY THE VAMPIRE SLAYER”?

"Buffy, la cazavampiros": ¿qué pasó con Michelle Trachtenberg / Dawn tras final de la serie? (Foto: IMDB)

La llegada de Dawn fue anunciada desde mucho antes de su introducción, con referencias crípticas al personaje que se hicieron tanto en la tercera como en la cuarta temporada de “Buffy the Vampire Slayer”. Según el creador de la serie Joss Whedon, Dawn se presentó en parte para que Buffy pudiera experimentar una relación fuerte como ya se mencionó anteriormente sin pasar al romance.

Por su parte, Trachtenberg reveló que asumió el papel de Dawn sin un conocimiento muy avanzado de cuál sería la personalidad del personaje. A pesar de que Dawn sirvió como la fuerza motriz para la temporada 5, en las dos últimas entregas de Buffy a menudo se la representaba de forma antagónica o se la mantenía al margen. Debido a su presentación inconsistente y su personalidad discordante, Dawn recibió el disgusto de los fanáticos de Buffy.

Aún así, la actriz frecuentemente se desenvolvía bien con Buffy y llegó a aparecer en cada episodio desde su presentación hasta el final de “Buffy vs. Drácula”. La actriz impresionó con sus actuaciones durante algunos de los episodios más desgarradores del programa, por lo que Trachtenberg ha seguido siendo una cara familiar para el público que se generó de la serie.

"Buffy, la cazavampiros": ¿qué pasó con Michelle Trachtenberg / Dawn tras final de la serie? (Foto: IMDB)

Desde su salida de la serie por el final en el 2003, Trachtenberg apareció en la comedia “EuroTrip” en 2004. Ese mismo año, apareció en el aclamado drama de HBO “Six Feet Under”, donde se volvió parte del programa interpretando a Celeste, una estrella del pop. La actriz co-protagonizó junto a Joseph Gordon-Levitt en “Mystery Skin”, un drama sobre la mayoría de edad.

Para el 2005, Trachtenberg interpretó al personaje principal en “Ice Princess”. Producida por Walt Disney Pictures, la película se centra en un adolescente que sueña con convertirse en una patinadora profesional. También fue una de las protagonistas de “Beautiful Ohio”, un drama ambientado en la década de 1970.

Del lado de la televisión, Trachtenberg era una invitada en “Dr. House”. Como parte del episodio de la temporada 2, “Safe”, la actriz interpretó a una paciente que padecía una enfermedad muy extraña. A partir de 2006, ella prestó su voz a “Robot Chicken” en apariciones especiales. Como dato curioso, la comedia animada fue co-creada por el compañero de Buffy, Seth Green.

"Buffy, la cazavampiros": ¿qué pasó con Michelle Trachtenberg / Dawn tras final de la serie? (Foto: IMDB)

También participó en “Law & Order: Criminal Intent” en un episodio titulado “Weeping Willow”. En la pantalla grande, Trachtenberg protagonizó la película slasher “Black Christmas”. Para 2008, la joven actriz hizo su primera aparición en “Gossip Girl”, donde interpretó a Georgina Sparks, siendo este uno de los papeles con los que sería mejor conocida.

Apareciendo en 28 episodios de “Gossip Girl”, comenzando en la primera temporada y continuando hasta el final de la serie en 2012. Mientras mantenía esta presencia recurrente, Trachtenberg continuaría haciendo crecer su cartera de apariciones. Ella interpretó a Chloe Payne en “Mercy”, un drama médico que fue cancelado por NBC después de una temporada.

También actuó como invitada en “The Super Hero Squad Show” de Marvel Animation, proporcionando la voz de Valkyrie en 3 episodios. Del mismo modo, Trachtenberg participó en programas como “Weeds”, “Criminal Minds”, “NCIS: Los Angeles” y “Sleepy Hollow”. También ha tenido papeles en películas como “17 Again”, “Cop Out” y “Take Me Home Tonight”.

"Buffy, la cazavampiros": ¿qué pasó con Michelle Trachtenberg / Dawn tras final de la serie? (Foto: IMDB)

El crédito cinematográfico más reciente de la actriz es “The Scribbler” de 2014, un thriller que también incluyó a Eliza Dushku. Su presencia se ha extendido más allá de los roles tradicionales de películas y televisión, ya que ha aparecido en videos musicales y en series web tituladas como “Guidance” y “Human Kind Of”, que es una comedia animada para Facebook Watch.

En 2016, Trachtenberg narró un segmento sobre encriptación que se transmitió en “Last Week Tonight” y luego se volvió viral. Aunque parece haber dejado atrás papeles principales en el cine o la televisión en los últimos años, la actriz probablemente prosperará en su próximo proyecto. Desde su paso como Dawn en “Buffy the Vampire Slayer”, la actriz ha encarnado una amplia variedad de personajes que le ha dado una experiencia inigualable en el campo.

"Buffy, la cazavampiros": ¿qué pasó con Michelle Trachtenberg / Dawn tras final de la serie? (Foto: IMDB)

VIDEO RECOMENDADO

“American Horror Story” está disponible en FX

American Horror Story está disponible en FX