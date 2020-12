Tras el anuncio del actor Kurt Russell, quien pretende despedirse del mundo del séptimo arte con un papel muy singular: Papá Noel o Santa Claus, los seguidores de la “The Fast and The Furious” están preocupados por el personaje que interpreta en esta franquicia. Y es que el Sr. Don Nadie, el alias de un agente gubernamental y operativo encubierto, se llega a convertir en una pieza fundamental en el equipo de Toretto, al ser un aliado de confianza.

Las apariciones de Mr. Nobody en “Rápidos y furiosos” se dan en “Furious 7” cuando recluta al equipo de Dominic Toretto para que lo ayude a recuperar el valioso ‘Ojo de Dios’ a cambio de ayudarlos a encontrar a Shaw y en “The Fate of The Furious” donde organiza un motín en la prisión como distracción para que Hobbs y Deckard Shaw puedan escapar.

Sin embargo, pese al éxito alcanzado no sólo con esta franquicia, el estadounidense de 69 años ha decidido despedirse del mundo de la actuación con la cinta “Las crónicas de Navidad 2”, que fue transmitido por Netflix en noviembre último.

Según Chris Columbus, director de la cinta que se vio por la plataforma de streaming, Russell quiso cerrar su trabajo en Hollywood con un personaje muy peculiar. “Me dijo quiero caminar hacia la puesta de sol, siendo éste el último papel que interpreto. Quiere seguir haciéndolo. En el fondo de su alma, está comprometido con este papel. Eso significa ocho semanas dejándose crecer la barba con pequeñas florituras adicionales, trabajando con el guion todas las noches antes de que filme conmigo. Es un compromiso intenso. Y se lo toma muy en serio”, publicó Metro Ecuador.

Mr. Nobody junto a Toretto en Rápidos y Furiosos. (Foto: Universal Pictures)

¿QUÉ PASARÁ CON EL SR.DON NADIE?

Aún se desconoce si el actor Russell dejará definitivamente la franquicia o cuál sería el final del papel que interpreta, toda vez que la última aparición que tuvo fue en “Rápidos y furiosos 8”.

A partir de ahí, no se sabe si el estadounidense ya ha grabado para la próxima película; de ser así, en la novena entrega veríamos por última vez a Mr. Nobody, algo que causaría mucha tristeza en los amantes de la saga, centrada en una serie de filmes de acción que se ocupan en gran medida de carreras callejeras.

Por el momento, la producción o dirección no se ha pronunciado al respecto, por lo que la expectativa es grande ante la decisión de Kurt.

En el caso de que no haya grabado para la siguiente entrega con “The Fast and The Furious”, él podría aparecer, aunque no físicamente sino solamente siendo mencionado, tal como ocurrió en “Hobbs & Shaw”.

El Sr. Don Nadie demuestra al equipo de Toretto ser digno de confianza. (Foto: Universal Pictures)

KURT RUSSELL

Kurt Russell es un actor estadounidense de 69 años que ha rodado más de cuarenta películas, entre las que destacan: “Marea de Fuego”, “Overboard”, “La cosa”, “Golpe en la pequeña China”, “Soldier”, “Stargate”, “Tango y Cash”, “Breakdown”, “Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp”, “Poseidón”, “Rescate en Nueva York”, “Rescate en Los Ángeles”, entre otras.

Desde 1983 mantiene una relación con la actriz Goldie Hawn (actriz junto a la que protagonizó “Fuera de borda” en 1987), con quien ha tenido un hijo llamado Wyatt Russell, cuyo nombre viene de Wyatt Earp. La familia reside en Vancouver, Canadá.