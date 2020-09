Con solo 18 años de edad y luego de hacer su debut como actor con un pequeño papel en la telenovela “Velo de novia” en 2003, Jack Duarte logró acaparar la atención de la joven audiencia al interpretar a Tomás Goycoléa Kantun, el mejor amigo de Diego Bustamante en la exitosa producción de televisa “Rebelde” .

El llamado de Pedro Damián, productor de la serie juvenil, para que el muchacho sea parte del elenco, se convirtió en una experiencia sin igual, ya que antes sólo había interactuado con el público como cantante.

“Rebelde fue mi primera experiencia como actor, todas las cosas que estuve viviendo en ese tiempo fueron cosas que no conocía, o sea yo no sabía cómo aprenderme un texto, no sabía cómo estar en pantalla haciendo algo que no era yo. Yo entré por pura curiosidad. No sabía qué era actuar, la verdad es que había estado sobre el escenario, había cantado durante muchísimos años, pero actuar para mí era algo completamente nuevo”, señaló en una transmisión en vivo a través del canal de YouTube Tlnovelas.

Alguna vez, el artista manifestó que la experiencia más grata que le dejó su participación en la telenovela juvenil fue el ambiente cordial y de unión que se daba ya que todos tenían casi la misma edad.

En la serie juvenil Rebelde, Tomás era amigo de Diego (Foto: Televisa)

¿QUÉ HIZO TRAS “REBELDE”?

Tras su aparición en “Rebelde”, Jack Duarte formó parte con un rol protagónico en otra historia juvenil de Televisa, esta vez con “Miss XV” (2012), que no era otra cosa que la adaptación de la recordada telenovela “Quinceañera”. Posteriormente, en 2017 tuvo en papel recurrente en la serie de televisión méxico-estadounidense “La querida del Centauro” en su segunda temporada.

El actor tiene 34 año (Foto: Jack Duarte / Instagram)

En la actuación, el último trabajo donde se le ha visto ha sido en la producción de Netflix “Ingobernable”, serie web que tiene como protagónico a Kate del Castillo.

El actor dijo que haber actuado en "Rebelde" fue una experiencia que le ayudó mucho en su carrera (Foto: Jack Duarte / Instagram)

Con sus 34 años en la actualidad, Jack Duarte sigue vinculado al mundo de la música y a su también trabajo como actor. A esto le suma otra actividad que le apasiona, que es la de fotógrafo.

Jack no ha dejado de lado la música (Foto: Jack Duarte / Instagram)

Es una persona activa en sus redes sociales donde publica fotos y videos de su día a día.