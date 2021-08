Finalmente, Oliverio Mayta cumplió su promesa y regresó, por tercera vez, al barrio San José, pero su retorno no fue como los anteriores, ya que en esta oportunidad lució totalmente cambiado y con mucho dinero, dejando con la boca abierta a todos los vecinos, que ahora no dudan en tratarlo de maravillas. No olvidemos que antes de irse tras su segunda visita, en la que fue golpeado y arrojado al buzón al ser confundido con un rondero expropiador, sacó una cajita y dijo muy seguro: “La próxima vez que venga al barrio, ya me van a querer”, algo que vemos se dio.

Si bien, su presencia alegró a los seguidores de “De vuelta al barrio”, quienes esperan tenerlo definitivamente en la serie, muchos se percataron que, desde el momento de su aparición, nuestro simpático personaje lleva consigo una cajita, la cual guarda en su bolso que no deja para nada. ¿Qué hay o qué contiene en su interior? Debido a la gran interrogante que ha surgido, te contamos lo que podría haber dentro, sobre todo después de ver la reacción del muchacho cuando Malena le pregunta por Felícitas.

Como se recuerda, no es la primera vez que el popular “En tu cara te lo digo” reacciona de esa manera cuando le consultan sobre su amada, pues lo mismo le pasó la vez que se encontró con Anita y Tristana, con las que evitó conversar de ella.

Desde que regresó al barrio, Oliverio siempre carga una cajita con él (Foto: América TV)

¿QUÉ HAY DENTRO DE LA CAJITA QUE TIENE OLIVERIO?

Después de aceptar la invitación de Malena, Oliverio aparece en la casa de los Ganoza Ugarte, donde lo esperan con un vino para brindar por su presencia. Una vez en el lugar, ni bien el joven se sienta decide sacar de su bolso una cajita, que pone sobre la mesa de centro, causando extrañeza en la pareja. Después de aclarar algunos malentendidos con Eddy conversan un poco hasta que a la anfitriona le dice: “Te quiero hacer una pregunta”, a lo que el joven le responde: “Pregunta no más Malena, pregunta Malenacha”, sin imaginar que esa interrogante lo deprimiría. “¿Y Felícitas?”.

En ese momento, el muchacho pasa el sorbo de vino como un trago amargo, la mira desconcertado, deja su copa con vino sobre la mesa, coge la cajita y la pone sobre su pecho, al tiempo que la abraza, mientras se coloca con una mano los lentes oscuros y suspira profundamente por un gran dolor que lleva consigo. Todos se quedan en silencio y de fondo las letras de la canción que se escucha en la escena: “Tú te fuiste de mí, sin avisar, solo queda un dolor que no puedo explicar; en mi soledad, no te dejo de pensar” parece que nos dijera lo que realmente pasó.

Oliverio muy desconsolado luego que le preguntan sobre su amada Felícitas (Foto: América TV)

¿SON LAS CENIZAS DE FELÍCITAS?

Si nos dejamos guiar por la reacción de nuestro amigo cuando le consultan sobre Felícitas y todo lo que hace en torno a la cajita, podríamos deducir que dentro de ella estarían las cenizas del gran amor de su vida, quien aparentemente habría perdido la batalla contra la enfermedad que le diagnosticaron poco antes de casarse y la cual motivó a que lo rechazara en el altar. Pero no podemos estar seguros, pues con ello, daríamos por sentado que aquella empleada del hogar jamás retornaría a la serie, lo cual pondría muy tristes a los seguidores de “De vuelta al barrio” que anhelan ver de nuevo juntos a estar pareja.

O ¿SON LOS RESTOS DE SU MADRE?

De otro lado, tampoco podríamos descartar que dentro de esta cajita estarían los restos de su madre Hilaria, quien al enterarse del mal de la muchacha conversa con ella y Felícitas le pide que ayude a convencer a su hijo para que la deje, regrese a la capital y rehaga su vida. Algo a lo que él se negaría en un inicio, pero al ver en su lecho de muerte a su progenitora, esta le habría hecho prometerle que iba hacerlo para que descanse en paz. Es así que el exbodeguero deja a su amada, quien sigue muy mal, por cumplir la voluntad de su mamá.

¿A QUIÉN LE HIZO ESA PROMESA?

Recordemos que tras su primera visita al barrio, donde sintió que lo miraron con indiferencia, Oliverio decide marcharse definitivamente, pero algo lo detiene. “Eres necia, yo sé que te lo he prometido, pero escucha: ‘Todo ha cambiado, el barrio está distinto, ya no hay caras conocidas’ (…). Está bien, voy a volver, que conste que lo voy a hacer por ti (…), a ti no te puedo negar nada”, señala a una mujer que ya no está en este mundo, pues tras decir estas palabras solamente se saca el sombrero y mira al cielo.

Oliverio se saca el sombrero para cumplir la promesa que le hizo a una mujer, que aún no sabemos de quién se trata (Foto: América TV)

¿QUÉ PASÓ DURANTE LA ÚLTIMA APARICIÓN DE OLIVERIO EN EL BARRIO SAN JOSÉ?

Dejando a un lado el resentimiento por la forma cómo fue tratado en sus anteriores visitas, Oliverio Mayta reapareció, por tercera vez, en el barrio San José, pero ahora convertido en hombre millonario, pues hace su aparición en un lujoso auto que llama la atención de todos los vecinos, quienes al saber que él es el dueño no dudan en tratarlo de maravillas. Las primeras en verlo fueron Malena, Fanny y Pepa.

Tras ello, se dirige a la que un día fue su bodega para decirle a Susana que quiere recuperarla, quien en un inicio se niega, pero al escuchar el monto que le ofrece, comienza a dudar. Con esta actitud, al parecer está dispuesto a retornar y quedarse, pero aún nada está dicho, ya que la enamorada de Charly deberá darle una respuesta a la jugosa propuesta económica.

La sorpresa que se llevaron los vecinos del barrio San José al conocer que el dueño del lujoso auto es nada más y nada menos que Oliverio (Foto: América TV)

Tras visitar a Anita y regalarle un látigo para que enseñe durante sus clases virtuales por haber sido la única que lo recibió bien la última vez, la invitación de Malena a su casa no se hace esperar y brindan por su retorno, todo era alegría hasta que la anfitriona decide preguntarle por Felícitas. Oliverio agacha la cabeza y se pone muy triste agarrando una cajita. ¿Qué pasó? ¿Qué hay dentro de ella? Será que ahora sí Oliverio se animará a contar la verdad y al fin sabremos si se queda en el barrio o cansado de tantas interrogantes sobre su amada, tomará la decisión de irse nuevamente.