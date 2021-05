Tras el estreno de la segunda temporada de “La reina del flow”, cargada de trampas, mentiras, misterios y enfrentamientos musicales, los seguidores de la exitosa serie colombiana, que es transmitida por Caracol TV, se han quedado enganchados a la trama que sigue a Yeimy Montoya, Charly Flow y Juancho.

Si nos referimos específicamente a las batallas musicales, donde los protagonistas demuestran su talento, no cabe duda de que el ritmo y las letras contagian a toda su audiencia.

Debido a que los temas interpretados dentro de la historia han calado en la gente, ha surgido una interrogante: ¿los actores principales son los que entonan las canciones que se escuchan a lo largo de la trama?

Aunque a muchos televidentes no les quita el sueño de saber que Carolina Ramírez es la que interpreta sus temas en la entrega dos, lamentamos decirte que ella no canta en la telenovela; su voz musical la hacen cantantes externas. Pero no te pongas triste, ya que hay alguien que sí usa su voz para deleitar al público. Conoce de quién se trata.

EL ACTOR QUE SÍ CANTA EN “LA REINA DEL FLOW”

El actor Andrés Sandoval, quien da vida a Juan Camilo Mesa, más conocido como ‘Juancho’, es el protagonista que cantará los temas de su propio personaje en “La reina del flow”, esto lo hace diferenciar de sus compañeros que tienen doblajes realizados por cantantes profesionales.

Esta información fue revelada en un comunicado por Caracol TV, canal de televisión abierta colombiano, que informó el riesgo que tomará el histrión de 38 años.

Al respecto, el propio actor habló sobre las interpretaciones que hace en la trama. “Juancho tiene un valor agregado en esta segunda temporada y es que deja atrás un poco la parte técnica como productor y realizador musical para convertirse en artista”, comienza diciendo.

“Mi personaje interpreta un tema musical, escrito, compuesto y cantado por él, pero en esta oportunidad no se tuvo que contratar a ningún cantante, la voz la pude interpretar yo como Andrés Sandoval y donársela a Juancho”, reveló.