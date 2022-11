Por Carlos “McVicious” Moya – Surtido.pe

Mientras se esperan nuevas películas del universo de Star Wars en la gran pantalla, Lucasfilm está construyendo nuevas e importares historias en la plataforma de streaming de Disney+. Entre ellas se encuentra Andor, creada por Tony Gilroy.

Es así que desde hace algunas semanas se vienen emitiendo los episodios de la primera temporada de Andor, serie que nos cuenta todos los acontecimientos que nos llevarán a la historia que vimos en la estupenda película Rogue One, además del verdadero nacimiento de la rebelión galáctica contra el Imperio liderado por el Emperador Palpatine.

Esta serie nos muestra cómo se construye, desde abajo, una rebelión en donde diferentes personajes son piezas claves para empezar con la derrota de un Imperio que recién está obteniendo más poder. Es ahí que entra a tallar nada menos que Cassian Andor, personaje interpretado por el actor mexicano Diego Luna.

ALERTA DE SPOILERS

El estreno del penúltimo episodio de esta primera temporada, nuevamente nos muestra un gran impacto en ambos lados. Benjamin Caron ha sido el director de este formidable episodio que no pierde la acción vista en Narkina 5 y One Way Out (con el gran Andy Serkis).

Cassian logra estar libre nuevamente, y esto le ha costado bastante el Imperio, que aún desconoce lo que han perdido tras el escape de los prisioneros de Narkina 5.

Escena de Andy Serkis en “Andor” (Foto: Disney Plus)

Algo que estamos viendo recurrente en la temporada es que se tienen diferentes tipos de perdidas y victorias por ambos lados, priorizando el tema de que en verdad se está viviendo una guerra entre los rebeldes, que aún están bajo la sombra, y el Imperio, que no puede crecer pese a todo el poder que tienen.

Lo que se intuía es que Luthen Rael (Stellan Skarsgård) se ha estado preparando por años para estos acontecimientos que serán más duros en la segunda temporada. Por otro lado, vemos también el gran sacrificio que tendrá que hacer Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) por seguir sus ideales y dar un paso más en contra del Imperio a fin de convertirse una parte fundamental de la causa rebelde.

El episodio también nos prepara para lo que será un cambio en cómo el Imperio ve a los rebeldes, ya que ahora de seguro los verán como una amenaza más peligrosa de lo que han creído desde que saben de ellos.

Al no mostrar ni Jedis ni Siths, estamos ante una aventura más centrada en las tramas de espías, conflictos políticos y conflictos personales, en donde las decisiones en algunos momentos son igual de mortales para ambos bandos.

Ahora solo queda esperar al final de temporada, que será el próximo miércoles 23 de noviembre. Y como dato adicional, en unos meses se empezará a filmar la segunda temporada, cuyos últimos episodios nos llevarán inmediatamente al comienzo de Rogue One.