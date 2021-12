Por Carlos “McVicious” Moya – Surtido.pe

Estamos a horas de celebrar Navidad y mientras esperamos que llegue la medianoche del 24, podremos disfrutar de algunas películas navideñas clásicas o algunas con temática navideña que podremos encontrar en los diversos servicios de streaming.

Aprovecho esto, para desearle felices fiestas a todos, de parte del equipo que conformamos surtido.pe

A continuación, nuestras recomendaciones de películas para ver por fiestas:

HBO Max

Navidad en 8 bits

Un padre le cuenta a su hija las aventuras que tuvo que hacer con sus amigos por conseguir un Nintendo en la navidad de 1988.

Episodios navideños de series

Revive los mejores episodios navideños de las series exclusivas de HBO, tales como Two and a Half Men, The Office, The Big Bang Theory, Friends y más

Elf

En una noche de Navidad, un pequeño bebé se metió gateando en la bolsa de regalos de Santa y se lo llevó al Polo Norte.

Criado por Papá Elf, Buddy se da cuenta que no encaja con el resto.

Disney Plus

Colección Mi Pobre Angelito

Un clásico de las fiestas navideñas, ver a un niño (Macaulay Culkin) sobrevivir a punta de trampas caseras a 2 rateros, que iban a asaltar su hogar y una juguetería. Además, está la nueva versión que se estrenó este año.

Hawkeye

La más reciente serie de Marvel, ambientada en el MCU, nos trae a Clint Barton y Kate Bishop pasar unas fiestas navideñas entre flechas, asesinos y delincuentes. Ya están disponibles todos los episodios en Disney Plus.

El Regalo Prometido

Arnold Schwarzenegger deberá hacer mil cosas para conseguir el juguete que su hijo le pidió para navidad.

Porque todos hemos sido ese chico pidiendo ese juguete de moda y ahora algunos son esos padres que lo andan buscando.

Star Plus

Duro de Matar

Nada como un policía rescatando a su esposa y unos rehenes, que fueron secuestrado por delincuentes en vísperas de navidad.

Episodios navideños de Los Simpson, Family Guy, American Dad, Bob Burguers

Revive los mejores episodios de fiestas de las series favoritas de Star, como Los Simpson, Family Guy y más.

Amazon Prime

Grinch

Jim Carrey nos trae el live action del popular cuento de Dr. Seuss, que busca arruinar la navidad.

Love Actually

Que relación tienen un jefe de gobierno, un cantante, un escritor, una oficinista, el amigo de una pareja y un niño en plenas fiestas navideñas, que todos descubrirán el amor

A Bad Mom Christmas

Si para las madres es complicado preparar todas las cosas para las fiestas navideñas, va a ser peor cuando sus propias madres las visiten.

Netflix

Heroes al rescate (Tokio Godfathers)

Tras encontrar a un bebé en un bote de basura, tres personas sin hogar deciden buscar a los padres del pequeño por las calles de Tokio en plena navidad.

Gremlins

Un hombre busca un regalo especial para su hijo y encuentra uno en una tienda de Chinatown. El dueño de la tienda es reacio a venderle el “mogwai”, una tierna pero extraña criatura, que le traerá grandes sorpresas.

