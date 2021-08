Por Javier Martinez de Surtido – Surtido.pe

El pasado miércoles 28 de julio se dio el estreno de Jungle Cruise simultáneamente en cines y en la plataforma de Disney+ mediante Premier Access, esta nueva película de Disney protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt . Ha sido dirigida por Jaume Collet-Serra.

Antes de hablar de la película, comentare sobre el evento virtual al cual Disney me invito para conocer más del trabajo de Paco Delgado, el diseñador de vestuario de Jungle Cruise, que desde ya hizo un gran trabajo con los diferentes vestuarios que se ven en la cinta. En este caso Delgado contó que fue estupendo trabajar con Johnson y Blunt, como el resto de los actores. En especial con Jack Whitehall, ya que su personaje “MacGregor” es que tiene más cambios de vestuario.

Algo que también nos contó fue como desde un primer borrador se concibió que Lily Houghton, personaje de Emily Blunt llevará pantalones, con esto querían dar a entender que ella era diferente a otras mujeres de la época, ya que la cinta se da en el año 1916 momento en que las mujeres no tienen tanto poder en diferentes campos sobre todo el científico.

Dentro de la conversación también contó que sus primeras películas fueron con Alex de la Iglesia y Pedro Almodóvar. Pero su llegada Hollywood fue gracias a Tom Hooper, para la película “La chica danesa” con la cual fue nominado a un premio Oscar en la categoría “Mejor Diseño de Vestuario”

Conozcamos más de Jungle Cruise

Desde ya hace unos años toda película con Dwayne “La Roca” Johnson es divertida y la acción esta garantizada. La cinta toma como idea principal la atracción del mismo nombre que se encuentra en la sección temática de Adventureland en varios parques temáticos de Disney en todo el mundo.

Pero la trama está más cercana a la película La Reina Africana, y si la vemos como una aventura esta comparte ADN con cintas como Piratas del Caribe, Indiana Jones y La Momia (la de Brendan Fraser y Rachel Weisz).

Esta nueva aventura de Disney tiene como personaje central al río amazonas y la leyenda de un árbol milagroso, por lo que la belleza natural del paisaje destaca en cada tramo de la película, con lo cual se tiene mucha acción y escenas que son un deleite para el espectador, así la vea en su televisor o en una sala de cine.

Algo muy destacable, a parte de las diferentes escenas de acción y algunos chistes buenos y malos que tiene el personaje de Frank (La Roca) es que la química entre Emily Blunt, Jack Whitehall y Dwayne Johnson es fenomenal; ya que ninguno se opaca y tiene diferentes momentos de empoderamiento.

Ahora los villanos que son interpretados por Jesse Plemons (Prince Joachim), Edgar Ramírez (Aguirre) y Paul Giamatti (Nilo), donde cada uno tiene su motivo para perseguir a nuestros protagonistas; aquí la verdad me hubiera gustado ver más emparedados a estos personajes, ya que los actores daban para hacerlo.

Desde ya la historia cumple como la película, creo que pudieron explorar más y atreverse a más, pero al ser una primera de lo que sería toda una nueva saga de aventuras para Disney, la cinta se encuentra en un buen punto de inmersión para dar a conocer un nuevo universo. Algo que si creo que hubiera sido mejor para ella era tener un menor metraje, ya que sus más de 2 horas si llegan a hacer que se pierda el rumbo de la aventura.

Con esto para mí la cinta tiene una calificación de 6.5 sobre 10.

Algo que si me pareció bien interesante es el soundtrack que tiene Jungle Cruise, pero lo que si no me había imaginado es ver una canción de Metallica dentro de esta película de aventuras y más si la canción en sí es “Nothing Else Matters” y versionada dos veces en diferentes momentos.

Actualmente la película se encuentra en diferentes cines de Perú, como también en Disney Plus, donde tiene un costo de S/ 54.90 soles.

Gracias a Disney Latinoamérica por la invitación a ver la cinta mediante stream, como también al Community Talk con Paco Delgado.

