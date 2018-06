'El precio de la historia' ( Pawn Stars en su idioma original y La casa de empeños en algunos países) es un programa de televisión de History Channel que sigue las actividades diarias de la empresa familiar Gold & Silver Pawn Shop .

La tienda —que abre las 24 horas del día— es operada por Rick Harrison y su padre Richard Benjamin Harrison , quien murió el pasado lunes 25 de junio a los 77 años.

Los protagonistas de 'El precio de la historia' son Richard Harrison , su hijo Rick, su nieto Richard Corey ‘Big Hoss’ Harrison y el amigo de la infancia de Corey Austin ‘Chumlee’ Russell, y a continuación te contamos algunos secretos de estos cuatro personajes y de su programa.

1. ¿POR QUÉ RICHARD HARRISON ERA EL ‘VIEJO’?



Si crees que Harrison se ganó el apodo de Old Man (El Viejo) debido a que tenía 68 años cuando 'Pawn Stars' comenzó estás en un error. Richard recibe ese sobrenombre desde que tenía 38 años, aunque no sea sabe la razón. Tal vez se deba a su personalidad.

2. CHUMLEE NO ERA PARTE DEL SHOW

​

Chumlee ha protagonizado más de 272 episodios, pero según Corey, Chumlee no debía ser un personaje destacado del reality. Decidieron incluirlo en algunas escenas y los productores quedaron encantados con su participación.



El verdadero nombre de ‘Chumlee’ es Austin Russell, (Foto: History) El verdadero nombre de ‘Chumlee’ es Austin Russell, (Foto: History) El verdadero nombre de ‘Chumlee’ es Austin Russell, (Foto: History)

3. ¿POR QUÉ SE VEN MÁS VENTAS QUE EMPEÑOS?

​

En su autobiografía, Rick dijo que la razón por la que 'El precio de la historia' muestra más ventas que empeños es porque la gran mayoría de las personas que empeña cosas en su tienda no quieren aparecer en la televisión.

4. EL SHOW AYUDÓ A LA EXPANSIÓN DEL NEGOCIO FAMILIAR

​

Con el estreno del programa de History , la tienda de los Harrison creció muy rápido, lo que obligó a los dueños a contratar 30 nuevos empleados y ampliar su sala de exposiciones a 15,000 pies cuadrados. Además de comprar un estacionamiento adicional, se pidió a sus clientes hacer fila afuera para evitar la sobrepoblación.



5. LA PINTURA DE JIM MORRISON

​

En uno de los episodios de 'El precio de la historia', la llamativa pintura de Jim Morrison estuvo a la venta por US$20,000, pero en capítulos posteriores a la obra pintada por el famoso artista de velocidad Denny Dent le agregaron la etiqueta de “no a la venta”.



6. LLAMADAS DE BROMA

​

A lo largo de sus años Gold & Silver Pawn Shop ha recibido varias llamadas en broma solicitando varios artículos extravagantes. La más popular es la que intenta comprar una copia del videojuego de 1991 ‘Battletoads’.

7. DE NEGOCIO FAMILIAR A SHOW DE HISTORY

​

El negocio familiar de los Harrison llegó a History gracias a que los empleados de Leftfield Pictures, encargados de la producción del show, la descubrieron cuando estaban en Las Vegas para una despedida de soltero.

8. JEREMY MCKINNON Y SU PECULIAR GUITARRA

​

Jeremy McKinnon, cantante principal de la banda de rock estadounidense 'A Day to Remember', apareció en un episodio 'Pawn Stars' y vendió una rara guitarra acústica que poseía por US$2,500.



9. LOS APODOS EN PAWN STARS

​

Tres de los personajes principales tienen apodos, aunque en algunos episodios, Rick Harrison fue apodado 'The Spotter' y Richard Harrison, 'The Appraiser' esos sobrenombres no se quedaron en la mente de los espectadores.

Sin embargo, otros empleados que aparecen regularmente en el programa también tienen apodos, por ejemplo, 'Fat Back' es el mecánico de la tienda y Audie es un hombre hispano de barba y mediana edad.

10. LA TIENDA NO ATIENDE LAS 24 HORAS DEL DÍA

​

Cuando se filma un episodio de 'El precio de la historia', la tienda de los Harrison cierra temporalmente y solo permite el ingreso a unos pocos clientes.