En la actualidad, Rápidos y furiosos (Fast and Furious en su idioma original) es una de las franquicias más exitosas en la historia del cine de acción, a partir de las aventuras de un grupo de pilotos de carreras callejeras de automóviles, que pronto llevan su talento a otro nivel.

Casi 20 años después de su primera película, la llamada “The Fast Saga” cuenta con ocho títulos lanzados, dos cortometrajes y cerrará su ciclo con dos nuevas películas en 2021 y 2022, según estimaciones. Aunque la franquicia estaba planeada llegar a su fin con la séptima entrega, su continuación ha sido bien recibida por los fanáticos.

Así es, originalmente, “Furious 7” iba a ser la última entrada en la saga, pero no lo fue por una razón. Antes de la muerte de Paul Walker en 2013, ya estaba planeado que se terminará con dicha cinta, pero a las pocas semanadas de su estreno Vin Diesel confirmó los planes para hacer la octava entrega y en 2017 todos vimos “The Fate of the Furious”. Pero, ¿por qué cambiaron los planes y por qué vienen más secuelas? A continuación todos los detalles.

PUESTO 3: "Furious 7" (2015). (Foto: Difusión)

¿POR QUÉ LA SAGA NO TERMINÓ DESPUÉS DE LA MUERTE DE PAUL WALKER?

La franquicia “Fast & Furious” es una historia de éxito poco probable, que se remonta a 2001 con el estreno de “The Fast and the Furious”, seguida de una secuela que no conectaba con la primera, un spin-off y una película que recobraba sentido. Pero fue en la quinta cinta, “Fast Five”, donde realmente reavivó la saga.

Mientras que las películas anteriores habían tenido un éxito moderado, “Fast Five” amplió los horizontes de lo que es una película de “Fast and Furious”. A partir de ahí, la franquicia ha seguido ampliando la escala: la humilde serie de carreras ahora es una propiedad de acción poderosa, en la que los personajes son prácticamente invencibles.

Sin embargo, después de la muerte de Walker, “Furious 7” había sido prácticamente cancelada, pero el escritor Chris Morgan ideó una forma de concluir la película, rindiendo homenaje a Walker. Para ello, utilizó a los hermanos del actor para ayudar a terminarla haciendo que actuaran como dobles.

“Furious 7” estaba destinado a cerrar la nueva trilogía y teniendo en cuenta la muerte de Walker, para Morgan ese también sería el final de la historia. “Pudo haber sido el final de la franquicia. De hecho, estuvimos pensando por un minuto, ‘Tal vez dejamos esto, salgamos con una buena nota y lo dejamos en paz’ y todos llegamos a un acuerdo para decir que no volveríamos a visitarlo a menos que tuviéramos una historia que hizo algo dramáticamente diferente, que valió la pena hacerse”, señaló.

(Foto: Facebook / Rápidos y Furiosos)

Por otro lado, Diesel y Universal acordaron hacer otra trilogía, no solo después de ver la taquilla que logró “Furious 7”, sino también por lo que Walker dijo poco antes de su muerte.

Walker hablaba con frecuencia sobre la octava película y, considerando que “Fast and Furious” es uno de los caballos ganadores de Universal, su longevidad nunca fue dudosa. En una de sus entrevistas finales, Walker dijo: “Bueno, el estudio supuestamente quiere 8, 9 y 10. Tendré 50. Habrá al menos una 8. Eso es una garantía”. Con el anuncio de “Fate of the Furious”, se reveló que sería la primera en una nueva ‘Fast & Furioustrilogía’, tal como Paul había bromeado.

Fue finalmente Diesel quien decidió seguir adelante con más películas de la ‘Fast Saga’. El actor no solo lidera las películas, sino que también está involucrado como productor, por lo que tiene mucho poder sobre las decisiones creativas.

En una entrevista con MTV en 2015, el actor que interpreta a Dominic Toretto en la película reveló que fue la emoción de Paul por un “Fast and Furious” 8 lo que lo llevó a hacer la película. “De alguna manera, cuando tu hermano garantiza algo, sientes que tienes que hacerlo realidad”, dijo.

