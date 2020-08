Osvaldo Ríos es un actor puertorriqueño conocido por sus papeles en telenovelas como Kassandra, La viuda de Blanco y Abrázame muy fuerte, entre otras. El intérprete era considerado uno de los galanes de moda de las telenovelas en la década de 1990 y principio del 2000, sin embargo, su trabajo se vio opacado por los constantes escándalos en su vida personal.

El actor ha estado en el ojo de la tormenta debido a las denuncias que recibió por violencia doméstica. En 2004, su carrera tuvo un declive debido a un problema legal que lo llevó a prisión durante 3 meses y 15 días de libertad supervisada en Puerto Rico.

Hoy Osvaldo Ríos tiene 59 años y está alejado de la televisión (Foto: Instagram)

Durante las grabaciones de la telenovela 'Ángel rebelde', el actor fue detenido en Miami, debido a que su exesposa Daisy Santiago lo acusó de violencia doméstica, proceso que inició en el año 2000, aunque los problemas de la pareja se suscitaron en 1996.

Mientras que purgaba su condena fuera de la cárcel, el actor fue tratado por un psicólogo y estuvo sometido a "pruebas toxicológicas aleatorias", publicó Diario Libre en su momento. Incluso, tuvo que asistir durante dos años a un curso de manejo de la ira.

DENUNCIAS POR VIOLENCIA DOMÉSTICA

En 1995 Osvaldo inició una relación con Daisy Santiago que culminó un año después, debido a una fuerte pelea de la pareja: "Me empuja con toda la fuerza, con sus dos manos en mi pecho... sentí que mis piernas volaban por todo lo alto, caí y me golpeé contra la puerta", narró Santiago a un diario de Puerto Rico y aseguró haber recibido un impacto en la espina dorsal.

En el 2000, Santiago inició una batalla legal que envío al actor unos días a prisión en 2004, lo cual provocó que su matrimonio con Geraldine Fernández se fracturara.

"Tal vez no sería el hombre que soy hoy si no me hubiera tocado vivir eso, yo estuve en un curso de casi dos años de manejo de la ira, me gradué con honores", aseguró el puertorriqueño en 'Ventaneando'.

El actor era considerado uno de los galanes de moda de las telenovelas en la década de 1990 y principio del 2000 (Foto: Instagram)

En 2011 Kassiana Rosso, una exnovia de Ríos, también lo acusó de haber sufrido violencia psicológica durante su relación.

"Osvaldo tiene muchos cambios de comportamiento, 5 minutos puede estar bien y 5 minutos está enojado con algo. En una oportunidad sí me dijo que yo era una burra y que yo no iba a salir adelante sin él, que nunca iba a poder encontrar un hombre mejor que él", dijo en entrevista con TVNotas.

En ese entonces Osvaldo grababa 'Triunfo del amor' y al hacerse público el conflicto entre la pareja, la producción de la telenovela decidió darle un final a su personaje antes de lo previsto, por lo que el actor no participó en el último capítulo de la historia.

Por su parte, Sully Díaz, primera esposa del actor, dijo que ella nunca sufrió violencia por parte de Osvaldo: "Conmigo no […] Realmente éramos tan idiotas los dos, éramos tan jóvenes y tan tontos. Ahora mismo tenemos buena amistad", aseguró en 'La Tijera'.

Osvaldo Ríos y su exnovia Kassiana Rosso (Foto: Instagram)

Este año, el actor se vio envuelto en otra situación con la justicia en Puerto Rico. Esta vez, elementos policiales llegaron a su casa por una presunta denuncia de violencia doméstica hacia su actual pareja, Lucianna Rodríguez.

El 18 de junio, Efe reportó que fue el cuñado de Osvaldo quien avisó a la policía "que Ríos no dejó salir a su compañera sentimental del departamento que ambos compartían en un conjunto residencial denominado Estancias de Aragón".

"El hermano de la mujer, del que no se precisó su nombre, avisó a las autoridades de que estaba retenida en contra de su voluntad. En el momento de llegar a la casa del actor, la pareja de Ríos fue hallada en buen estado y se marchó con algunas de sus pertenencias. La compañera del actor, de acuerdo con la policía, estudia ahora la presentación de una orden de alejamiento", publicó la agencia de noticias.

Sin embargo, ese mismo día Lucianna desmintió la información y dio su versión de los hechos en un extenso mensaje en Instagram.

Osvaldo Ríos y su actual pareja Lucianna Rodríguez (Foto: Instagram)

"Nada de lo mencionado en los medios de comunicación es cierto. No hubo tal denuncia (no había nada que denunciar), en casi tres años de relación nunca ha habido maltrato emocional, ni psicológico; mucho menos físico. Hemos estado conviviendo como pareja a tiempo completo por poco más de un año y siempre hemos disfrutado de nuestra compañía con amor y respeto".

En mayo pasado, Osvaldo Ríos reconoció que fue "muy mujeriego" y ahora está practicando "la monogamia" al lado de su pareja. También, relató cómo conoció a Lucianna Rodríguez.

"No puedo negar que yo tuve una vida muy intensa, muy apasionada, pero he descubierto en esta etapa de mi vida que necesitas un complemento y creo haberlo encontrado ciertamente fuera de toda duda junto a Lucianna", relató en 'Ventaneando'.

OSWALDO RÍOS Y SU BATALLA CONTRA EL CÁNCER

Por algún tiempo, Osvaldo Ríos se retiró del ojo público y ahora reaparece tras haber vencido, en dos ocasiones, el cáncer de próstata que padeció. El actor narra su experiencia al respecto.

“En el 2016 comienzo a tener problemitas para ir al baño a orinar. Me encuentran un tumor de casi ocho centímetros adherido a la próstata; era maligno, en ese momento me operan, se extirpa totalmente. A los dos años, en el 2018, me vuelve a salir esta vez más grande, casi diez centímetros, ahí sí que me preocupé”, reveló Ríos al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca).

“El doctor Paul Perito, un gran cirujano urólogo, me operó y gracias al señor ya estoy cancer-free [libre de cáncer]”.

