Rápidos y furiosos , o Fast and Furious en su idioma original, es una de las franquicias más exitosas en la historia del cine de acción, que cuenta las aventuras de un grupo de pilotos de carreras callejeras de automóviles. O bueno, eso era al inicio, ya que conforme avanza “The Fast Saga”, comienzan a incluir elementos de crímenes organizados, mafias, espías y muchas explosiones por doquier.

Sin embargo, dentro de esta serie de películas algunas destacaron más que otras, como por ejemplo The Fast and the Furious: Tokyo Drift, una cinta que hasta el día de hoy ha dado mucho de qué hablar. La misma presentó a nuevos protagonistas de la franquicia que aparecieron con el tiempo en otras películas futuras, pero a pesar de esto recibió muchas críticas negativas.

Lanzada en 2006, Tokyo Drift se convirtió en la película de “The Fast Saga” de menor recaudación de dinero hasta la fecha, e inicialmente fue percibida como una decepción. Sin embargo,la introducción de Han Lue (Sung Kang), y un cameo de última hora de Vin Diesel como Dom confirmó que si podría ser parte de la continuidad original.

Por otro lado, también fue la primera película de la serie dirigida por Lin y escrita por Chris Morgan, quienes continuarían dando forma al estilo narrativo y la estética de la marca Fast & Furious en el futuro, aunque nunca se habló de una segunda parte de Tokyo Drift. ¿Qué pasó y por qué nunca se concretó el proyecto?

¿POR QUÉ NUNCA HUBO UN TOKYO DRIFT 2?

Después del estreno de “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, Lin y Morgan se unieron con Diesel y las otras estrellas del Fast and the Furious original, Paul Walker, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster, para hacer el “Fast & Furious” de 2009, que revirtió la tendencia descendente de la franquicia en la taquilla internacional, “salvándola” de un inminente fracaso

Como Han aparentemente había perecido durante Tokyo Drift, la siguiente película de “Fast & Furious” se estableció antes de los eventos de esa película, lo que permitió al personaje compartir la pantalla con Dom y su familia por primera vez. Las dos secuelas que siguieron, “Fast Five” y “Fast & Furious 6″, continuaron construyéndose hacia Tokyo Drift, antes de que “Furious 7″ finalmente alcanzara esa película.

Para cuando “Furious 7″ llegó en 2015, la propiedad Fast & Furious había pasado por completo de una serie de thrillers sobre crímenes callejeros ilegales a una colección de películas de atracos, aventuras de espionaje y otras misiones encubiertas con Dom y su extensa familia de compañeros que también pasaron de corredores a perfectos agentes secretos.

Como resultado, los hilos de la historia de Tokyo Drift se abandonaron en gran medida, y la película real nunca tuvo una continuación adecuada. Eso no quiere decir que la franquicia comenzó a fingir que la película nunca había sucedido.

Lejos de eso, la estrella de Tokyo Drift, Lucas Black, repitió su papel de Sean Boswell en “Furious 7″ y Han hará su esperado regreso de la muerte en “Fast & Furious 9″ del próximo año, después de sus apariciones anteriores en Fast & Furious 4 y 6 que ya establecimos habían sido en una continuación temporal antes de los eventos de Tokyo Drift.

Entre todo eso y la participación de Lin y Morgan detrás de la cámara en las posteriores entregas de Fast & Furious, es justo decir que Tokyo Drift sigue teniendo una influencia significativa en la franquicia hasta el día de hoy, pero no a tal punto de merecer una secuela independiente como tal vez se había planeado inicialmente.

En su versión original, la película habría seguido al protagonista de la serie Dominic Toretto mientras viaja a Tokio para investigar la muerte de un viejo conocido. Debido a las decepcionantes reacciones a “2 Fast 2 Furious”, Universal más tarde decidió cambiar las cosas y, en un intento por atraer a los recién llegados a la serie, hacer que Tokyo Drift sea una entrega independiente con nuevos personajes y un entorno no estadounidense.

Si bien puede que no sea el capítulo más revolucionario en lo que respecta a la evolución continua de la marca, salvó a Fast & Furious de ser desterrado por completo a mediados de los 2000. Al igual que Dom y Han, Tokyo Drift ha recorrido un largo camino desde sus comienzos relativamente humildes y ha establecido un legado que pocas personas podrían haber predicho que lo habría hecho.

