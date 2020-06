La exitosa telenovela Gata salvaje, basada en el melodrama La gata de Inés Rodena, conquistó el corazón de los televidentes gracias a su historia y a la gran interpretación de su reparto. Por ello, al día de hoy, los protagonistas de la ficción siguen siendo recordados por el público.

Producida por Televisa en 1987, “Gata salvaje” relata la historia de Rosaura Ríos, una joven a quien llaman ‘Gata Salvaje’ por su carácter indómito y gran valentía. Cualidades que le permiten enfrentarse a la maldad y salir triunfante después de vivir inolvidables experiencias que la llevan de la pobreza a la inmensa riqueza y el poder, del amor a la desilusión y finalmente a la felicidad.

Como se recuerda, la ficción fue protagonizada por Marlene Favela y Mario Cimarro. Además contó con participaciones antagónicas de: Carolina Tejera, Ariel López Padilla, Marjorie de Sousa y Mara Croatto.

Carolina Tejera fue parte del elenco de la exitosa "Gata salvaje" (Foto: Televisa)

Precisamente la actriz venezolana Carolina Tejera fue portada de varios medios internacionales especializados en espectáculos, pero no por ser una de las actrices de la telenovela, sino por un incidente con uno de sus seguidores. ¿Qué pasó? A continuación todos los detalles.

CAROLINA TEJERA Y SU PELEA CON UN FAN

Carolina Tejera se molestó con uno de sus seguidores en redes sociales, lanzándole insultos. Todo empezó cuando la intérprete venezolana compartió un video de un joven afroamericano dándole cachetadas a un hispano en un elevador, supuestamente, por hablar español.

“Quién va a condenar este ataque racista contra un hispano vulnerable por hablar español? ¿O este ataque no es racista?”, escribió Tejera, intentando mostrar que los afroamericanos también pueden ser racistas con los hispanos.

Al parecer, el controversial post de la actriz generó diferencias entre sus seguidores y uno de ellos no estuvo de acuerdo con lo que dijo la artista y le escribió: “Debes haber sido una mujer bien abusada o bien melodramática porque todo hombre que te escribe es un maltratador o machista, aún y cuando la que ofende eres tú. Escribes una vaina loca y no admites que la gente no piense lo mismo que tú. Ve a un psicólogo, razón tenía tu marido en quitarte al chamo”.

Tejera no se quedó callada y arremetió contra este seguidor: “Abusador, a mí nadie me ha quitado a mi hijo, poco hombre. Tenemos custodia compartida. ¿Y qué vas a saber tú de mi vida personal? Mi hijo es criado por mí y no es ningún chiquitito, es un niño de 14 años, que ahora por manipulación del padre quiera compartir más con él, qué bien. Esto fue un problema de adultos, gafo”.

Finalmente, una ofuscada Carolina llamó pen…o y ‘mente de pollo’ al sujeto que cuestionó su post. “Me imagino que a ti te parió una burra y bien burra para no respetar a las mujeres”, sentenció ante el asombro del resto de sus seguidores.

A lo largo de todos estos años Carolina Tejera ha estado en más de 20 producciones(Foto: Instagram)

