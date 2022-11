Después del estreno de “Game of Thrones”, Jon Snow se volvió uno de los personajes más icónicos de la serie e, incluso, se está planeando un spin-off que lo tendrá como protagonista. En un momento, el papel de Kit Harington se vio interrumpido al final de la temporada 5 de la serie de HBO Max, cuando fue asesinado por otros miembros de la Guardia de la Noche.

Cuando Alliser Thorne, Olly y otros “cuervos” traicionaron a Jon, quien ya se había convertido en Lord Comandante, el público quedó en shock. Aunque no es una sorpresa que el programa matara a un personaje principal (tal como lo hizo con Ned Stark al final de la primera entrega), muchos esperaban que su historia se desarrollara más.

Afortunadamente, cuando se lanzó la temporada 6 en el 2016, Jon Snow regresó a la vida gracias a la llegada de Lady Melisandre. Ella había aprendido la resurrección de Thoros de Myr, quien canalizó el poder del Dios del Fuego para traer de vuelta a Beric Dondarrion.

Por supuesto, el regreso de Jon Snow era un importante secreto que debía ser guardado a toda costa. Sin embargo, el actor que lo interpretaba, confesó que se vio obligado a revelar que sobrevivió en una ocasión.

Jon Snow fue asesinado al final de la temporada 5 de “Game of Thrones” en el Castillo Negro (Foto: HBO)

¿POR QUÉ KIT HARINGTON REVELÓ UN SPOILER SOBRE JON SNOW?

En una entrevista con Jimmy Fallon en el programa “The Tonight Show”, Kit Harrington contó que, cuando le informaron que Jon Snow iba a regresar en la temporada 6 de “Game of Thrones”, trató de solo contárselo a personas cercanas como sus padres y su entonces novia (actualmente su esposa), Rose Leslie.

Sin embargo, en una oportunidad, se vio obligado a revelar este gran secreto de la serie a un desconocido. Se trataba de un policía que lo había tenido por manejar por encima del límite de velocidad y que amenazaba con multarlo.

“Le pedí disculpas y él me dijo: ‘Mira, hay dos formas en la que podemos resolver esto. Puedes seguirme de vuelta a la estación de Policía o me puedes decir si sobrevives en la siguiente temporada’”, le contó al conductor, quien explotó en carcajadas.

De la misma forma, Harington pensó que se trataba de una broma, pero el oficial estaba completamente serio, esperando la contestación, y le dijo “De tu respuesta dependerá si te llevo a la estación de Policías”.

El actor, quien también ha formado parte de otros títulos como “Eternals”, no tuvo más alternativa que decirle la verdad: “Estoy vivo en la próxima temporada”.

La respuesta del oficial terminó de coronar esta divertida anécdota, pues, en lugar de usar su nombre (Kit Harington), asintió con la cabeza y le dijo “Ya puede irse, Lord Comandante. Mantenga la velocidad baja en este lado del Muro”, haciendo referencia a su puesto como cabeza de la Guardia de la Noche en la ficción.

“No sabes nada (You Know Nothing)”, es lo que debió haber dicho el actor antes de marcharse.