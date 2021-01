Quienes vieron “María, la del barrio”, además de recordar a la protagonista que fue interpretada por Thalía, de seguro se acuerdan de aquel personaje que se encargó de hacerle la vida a cuadritos y no descansó hasta verla infeliz. Nos referimos a Soraya Montenegro, quien estaba perdidamente enamorada de su primo Luis Fernando de la Vega con el que busca casarse a como dé lugar.

Si seguiste cada uno de los episodios, recordarás que este icónico personaje muere durante la primera parte de la telenovela cuando tiene una discusión con su amante Osvaldo Treviño, al que había intentado asesinar por descubrir su plan de envenenar a María. Al no querer que la siga chantajeando, va a su departamento donde lo amenaza con una pistola, pero en un forcejeo, ella termina cayendo desde la ventana.

Sorprendentemente, en la tercera parte del melodrama, Soraya regresa a la trama 18 años después de ese accidente en la que todos la creían muerta. Durante todo el tiempo que desapareció, ella vive en Texas, Estados Unidos, donde se casó con el viudo Oscar Montalbán, padre de Alicia, una chica de diecisiete años con discapacidad. Ella asesina a su pareja en un accidente vehicular y hereda todos sus bienes, posteriormente regresa a México para vengarse de María y de los De la Vega.

Esta situación, llamó mucho la atención de la audiencia que se dividió por su aparición; mientras algunos cuestionaban cómo la antagonista volvió a la novela, otros aseguraban que su retorno se debía a que sin ella, nada había vuelto a ser igual. Para despejar la interrogante del porqué Montenegro retornó a “María, la del barrio” pese a que ya había muerto, Itatí Cantoral, actriz que la interpretó, dio una entrevista.

La actriz mexicana se ganó el cariño de la gente, pese a haber representado a la antagonista de "María, la del barrio" (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ REGRESÓ DE LA MUERTE?

Ella se presentó al programa ‘El minuto que cambió mi destino’ y dio a conocer la verdadera historia detrás de su regreso como Soraya Montenegro tras su supuesta muerte en “María, la del barrio”.

Según contó, un día Emilio Azcarraga Milmo, dirigente del Grupo Televisa, lo llamó a su oficina para conversar con ella. Para ese momento, su personaje había fallecido en un accidente. “Yo dije: ‘Me van a correr’. Bueno, entro y me pide que me siente, y comienza a observarme mucho hasta que me preguntó si cantaba y le respondí que sí. Él me dice que es amigo de Emilio Estefan y que quiere hacerme una estrella (…). Luego me habló de todo lo que había causado Soraya, que era el top y se había convertido en un fenómeno (…). Después me señala que me quería nuevamente en la novela y que iba a revivir a Montenegro”, indicó.

Debido a que esa propuesta le llegó en el momento que se encontraba de vacaciones, le dijo que estaba ocupada con unos temas de publicidad, pero el empresario no se dio por vencido. “Me dice: ‘¿Cuánto quieres?’. Yo le respondí: ‘Lo que quiero es trabajo’, fui honesta. Me dijo: ‘Te voy a dar esta cantidad de dinero’ y bueno, Thalía se enojó un poco”.

Para ello, la protagonista había dicho que se iba a ir una semana por lo que su aparición sería mediante llamadas telefónicas; entonces, su personaje de malvada retornaba por todo lo alto. “Dije ‘wow’, pues estaba inmensamente feliz porque me tocó hacer un personaje que tenía una magia, que me tocó representar a mí”.

Hasta el día de hoy, Itatí Cantoral se encuentra agradecida con el público que la recuerda por sus icónicas frases: ‘Marginal’ o ‘Maldita lisiada’. Actualmente, trabaja en “La mexicana y el güero”, donde comparte roles con Juan Soler, quien es su gran amigo.