Hace 10 años se estrenó Teresa y ganó mucha popularidad por el trabajo que desempeñaron Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Aarón Díaz como protagonistas. La historia original de Ximena Suárez ha vuelto a la memoria de muchos fans a raíz de su reestreno en México, convirtiéndose una vez más en la favorita de los televidentes.

A raíz de esta telenovela, la actriz de origen francés alcanzó mucho éxito y se convirtió en una de las intérpretes más cotizada del medio, pero no solo la carrera de Angelique creció, sino también fue una ventana para Daniel Arenas, quien interpretó al recordado Fernando Moreno.

Teresa fue la primera telenovela que el actor colombiano estelarizó en México. Para Arenas, quien ya tenía una prolífica carrera en Colombia, esta producción representó su salto a las producciones mexicanas y la experiencia de vivir en la Ciudad de México.

Todo iba de maravillas y Daniel ya se encontraba dos meses grabando la novela, pero una decisión desesperada casi le cuesta su trabajo. Aunque la anécdota hoy le parece graciosa, por aquellas épocas, el colombiano sudó a chorros porque pensó que perdería todo lo que había logrado hasta el momento.

Daniel Arenas recuerda la anécdota que vivió mientras grababa Teresa y por poco se queda sin trabajo (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ DANIEL ARENAS CASI SE QUEDA FUERA DE TERESA?

Hace unos días, Daniel Arenas relató en la serie digital ‘Cuando grababa’ del canal mexicano TLNovelas sobre una de las anécdotas que vivió mientras grababa “Teresa”.

Habían pasado un par de meses del inicio de grabaciones y Arenas no había cobrado. Necesitaba el dinero lo antes posible para poder solventar sus cuentas.

Un día de grabaciones tuvo sus escenas muy temprano y el llamado continuaría hasta la tarde. Fue entonces que tuvo la idea de salir de Televisa San Ángel, ubicada al sur de la capital mexicana, para dirigirse hasta las instalaciones de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), situadas hacia el norte, en donde le darían su cheque de cobro.

Casi recién llegado a la capital, Arenas no tenía idea de las distancias y trayectos que implicaba moverse en esa ciudad, una de las urbes que padece mayor tráfico en el mundo.

Aun así, se arriesgó. Creyó que aquella escapada no le tomaría mucho tiempo. En el foro, avisó sin dar mayores detalles. Abordó un taxi y emprendió el viaje. Tanto confió que regresaría pronto que incluso llevaba puesta la ropa de su personaje, Fernando.

En ese primer trayecto, se percató que la decisión quizás no había sido la más sensata. Tan solo de ida hizo hora y media debido al tráfico.

La cosa se puso peor cuando salió de las instalaciones de la ANDA de regreso a Televisa San Ángel. Ya eran entre las 4 y 5 de la tarde, una de las horas más complejas de tráfico en la Ciudad de México.

Esta vez ya no fue hora y media de regreso, sino más, y el llamado lo tenía a las 5.

“No tenía idea de distancias ni de nada”, explicó el actor. “El tráfico de la tarde es mucho más pesado que el del mediodía y moverse del norte al sur es una locura”, narró.

“Ahí me tienen. Sudada y sudaba. Decía ‘Dios mío’. Me llamaban: ‘Daniel, ¿dónde estás? Ya casi entras (a escena)’”, contó.

Por fortuna, su llamado se retrasó un poco más, pero ni aun así se lograba acercar a las instalaciones de Televisa.

“Llegué como a las 6 de la tarde, me demoré como dos horas y media en llegar. Una locura”, recordó.

Cuando por fin estaba cerca de la empresa, Arenas tomó la decisión de bajarse del taxi en pleno Periférico Sur, una de las arterias más congestionadas de la ciudad, y empezó a correr para poder llegar a tiempo.

“Era tanto el tráfico que en un semáforo que todo el mundo debe parar me bajé del taxi y empiezo a correr con todo y el traje de (el personaje de) Fernando”.

Solo así pudo llegar a la puerta de Televisa. Metió más velocidad en sus piernas para poder arribar al foro. “Apenas entro […] y el director acaba de decir ‘¿dónde está Fernando?’ y entro yo así sudando, las gotas me bajaban (por la frente)”.

“Todos se quedan mirándome […] yo secándome el sudor, bajándole al estrés, porque venía estresadísimo”, narró emocionado.

Por supuesto, recibió un llamado de atención por parte de uno de los miembros de la producción. Eso sí, se mostraron comprensivos con él y le hicieron saber que, para la próxima, pidiera la mañana libre para hacer ese tipo de encargos y no generar estrés en las grabaciones.

“Casi se me sale el corazón”, admitió al recordar la anécdota. ”Llevaba dos meses grabando, casi me echan estúpidamente por no haber medido las distancias ni los tiempos en la Ciudad de México”, aseguró.

