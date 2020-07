La telenovela mexicana Rubí, que se emitió entre 2004 y 2005, llegó a convertirse en una de las más exitosas de todos los tiempos al haber sido doblada en innumerables idiomas en diferentes partes del mundo; pero no solo eso, pues llevó a la fama a Bárbara Mori, quien tras protagonizarla se consolidó como una de las actrices más cotizadas de la época.

A pesar de que su interpretación en el melodrama gustó mucho a los televidentes, quienes no se perdían ningún capítulo, tras culminar su participación decidió alejarse de la pantalla chica y rechazó una jugosa oferta que le habría valido para seguir creciendo no solo profesionalmente sino también en el aspecto económico.

A continuación, te contamos por qué la uruguaya le dijo “no” a Televisa para continuar grabando más novelas.

Bárbara Mori interpretó a la protagonista, quien logró el éxito y reconocimiento internacional (Foto: AFP)

RECHAZA LA OFERTA DE TELEVISA

Bárbara Mori contó que cuando ingresó al mundo de la actuación se dedicó por 10 años a las telenovelas, donde la mayoría de las veces realizaba el papel de un personaje sumiso, algo que la confundía, pues en la vida real estaba atravesando momentos difíciles, ya que se sentía triste, sola y vacía.

Fue en ese instante que le llega la oferta para interpretar a alguien totalmente distinto y es así como acepta “Rubí”. “El proyecto implicaba un riesgo distinto, el personaje, por eso acepté hacerla. Eso sí, bajo mis condiciones porque la empresa [Televisa] quería firmarme como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos, buscarían a alguien más”, recordó en una entrevista con Los Angeles Times.

Debido a que ella se negaba a entregar seis años de vida a seguir haciendo lo mismo, lo pensó bien y decidió rechazar la tentadora oferta, pues ella quería incursionar en el cine.

“En ese momento, los actores de televisión no éramos bien recibidos en ese mundo. Pero yo quería intentarlo, porque sabía que el cine me daría la oportunidad de hacer cosas distintas. Así que, en contra de todos los consejos, rechacé la oferta [de Rubí], pero me llevé una gran sorpresa, cuando aún así accedieron firmarme por solo ese proyecto”, contó.

Bárbara Mori reconoció la proyección internacional que le trajo “Rubí”, algo que ella no esperaba y menos se había imaginado (Foto: AFP)

SALIÓ DE SU ZONA CONFORT

Para la actriz uruguaya, el hecho de asumir riesgos la ayudó a salir adelante y lograr las cosas que se había propuesto. “Ahí entendí que cuando te sales de esa famosa ‘zona de confort’ arriesgándolo todo, para ir en busca de tus sueños, lo que generas es un sin fin de posibilidades que te acercan a ellos”, manifestó.

“La educación que nos han enseñado está basada en el temor, conforme a su sistema que necesita controlarnos, para poder manejarnos a su antojo y así poder seguir enriqueciendo a los que lo manejan”, puntualizó.

Bárbara Mori marcó distancia con el personaje que la llevó a la fama: Rubí. Aseguró que jamás le gustó el dinero porque ella creció en un ambiente difícil, llena de carencias (Foto: AFP)

INCURSIONÓ EN EL CINE

Tras dejar de participar en telenovelas, su sueño se volvió realidad y empezó a trabajar en el cine en varias producciones como “Pretendiendo”, donde interpretó a una mujer poco agraciada y con sobrepeso, lo cual le valió para continuar con más filmes como “La Mujer de mi hermano”.

Después llegarían “Por siempre”, “Cosas insignificantes” y “Amor, dolor y viceversa”, películas en el cine latinoamericano, que la ayudaron a debutar en Bollywood con el filme “Kites”, al lado de la estrella india Hrithik Roshan, con quien tuvo la oportunidad de conocer en la época del rodaje al fallecido Michael Jackson.