Rebelde fue la adaptación mexicana de la telenovela argentina Rebelde Way, que tuvo el mismo éxito que la original. La ficción estuvo al aire dos años, tiempo suficiente para convertir en verdaderas estrellas a sus protagonistas. Una de las actrices del elenco fue Angelique Boyer, a quien luego veríamos interpretando a la malvada y sensual Teresa, en la telenovela del mismo nombre.

La telenovela mexicana fue protagonizada por los juveniles Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez; Juan Ferrara y Ninel Conde, como protagonistas adultos; Enrique Rocha, Karla Cossío, Tony Dalton, Fuzz, Miguel Ángel Biaggio, Aitor Iturrioz y Yessica Salazar, como los antagonistas.

“Rebelde” también contó con las actuaciones estelares de Estefanía Villarreal, Zoraida Gómez, Jack Duarte, Eddy Vilard, Angelique Boyer, Carlos Girón, Georgina Salgado, Eleazar Gómez, Diego Boneta, Viviana Ramos, Allison Lozz y los primeros actores Héctor Gómez y Lourdes Canale.

Sin lugar a duda, la exitosa telenovela juvenil sigue dando de qué hablar a 14 años de su final. Recientemente, Zoraida Gómez, quien interpretó a José Luján en la historia, reveló algunas anécdotas que hasta ahora eran desconocidas. Una de ellas tiene que ver con Angelique Boyer. ¿De qué se trata? A continuación los detalles.

Zoraida Gómez confesó que Angelique Boyer era la actriz que menos socializaba con el resto del elenco de "Rebelde" porque era la más pequeña. (Captura de pantalla).

ANGELIQUE BOYER Y LA VERDAD DEL POR QUÉ NO SALÍA CON EL RESTO DE ACTORES DE LA TELENOVELA

La actriz Zoraida Gómez, José Luján en la ficción, realizó una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube, en dicha comunicación con sus seguidores, la intérprete mexicana de 35 años contó detalles de “Rebelde” que pocos conocían. Entre las revelaciones están las duras y agotadoras jornadas de trabajo que llegaron a tener.

“Debido al éxito la novela no duraba una hora, la novela duraba una hora y media y ahí sí para que vean no dormíamos, o sea los llamados eran mortales, vida personal por supuesto que no había”, compartió la actriz.

“Gracias a Dios nosotros siempre con mucho respeto y mucho compañerismo y por eso salió todo adelante bien pero sí ya era un cansancio, sobre todo también de los chavos del grupo ya muy evidente. Sí gracias a Dios nos fue a todos superbien pero sí la sufrimos”, se sinceró Gómez que actualmente está esperando un hijo.

Zoraida Gómez confesó que Angelique Boyer era la actriz que menos socializaba con el resto del elenco de "Rebelde" porque era la más pequeña. (@angeliqueboyer / @zoraidagomezmx).

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la historia que contó respecto a la también actriz Angelique Boyer. Zoraida destacó la unión que existía entre todos los miembros del elenco, a pesar de que tenían personalidades muy diferentes, empezando por la artista que interpretó a Teresa.

“Angelique era como de las más chiquitas de la novela, entonces era una chica literalmente muy chiquita pero con una mentalidad de una chava de 30”, aseguró.

“Me acuerdo que cuando nos invitaban a alguna fiesta o una reunión o queríamos ir a divertirnos Angelique no podía ir porque su mamá no la dejaba hacer muchas cosas y nosotros no entendíamos por qué, entonces estaba como muy cuidada, su comportamiento era un comportamiento como de una mujer muy madura”, señaló Gómez.

“No es una mujer que te diga algo para quedar bien contigo. Para nada. Al contrario. Es como si casi, casi si me caes mal te lo digo y no tengo por qué ser falsa contigo. Es una mujer como supertransparente, o sea una mujer absolutamente madura”, subrayó. “No se prestaba tanto al jugueteo, al desmadre, era como más asentadita, más seriecita por así decirlo”.

Angelique Boyer fue parte de "Rebelde" en 2004. Interpretó a Vico (Foto: Televisa)

