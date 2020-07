Angélica Vale es una de las actrices y comediantes mexicanas más exitosa de los últimos tiempos. La hija de Angélica María empezó su carrera desde que tenía dos meses de edad y cuando cumplió 3 años, decidió seguir los pasos a su madre. Desde ese momento ha participado en diversas telenovelas, películas y programas de comedia.

Cuando cumplió 23 años, obtuvo su primer protagónico en “Soñadoras”, tres años después en 2001, fue llamada para que sea parte del elenco principal de “Amigas y rivales”. Estos dos papeles fueron las vitrinas perfectas para la actriz, ya que siguió creciendo profesionalmente.

Es así que en 2008 llegó la propuesta de ser protagonista de la telenovela “La fea más bella” al lado de Jaime Camil y la gran química que existía entre los actores hizo que la versión mexicana de “Yo soy Betty, la fea” sea todo un éxito en México.

Once años después del éxito que tuvo con el papel de ‘Lety’, volvió a protagonizar una nueva telenovela e interpretó a “Mónica Rojas” en la telenovela “Y mañana será otro día” y esa fue la última producción en la que participó.

Angélica Vale y Jaime Camil fueron lo protagonistas de la versión mexicana de Yo soy Betty, la fea (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ ANGÉLICA VALE NO VOLVIÓ A PARTICIPAR EN TELENOVELAS?

Hace unos días, Angélica Vale fue la invitado del programa “Cuando grababa” de canal de YouTube Tlnovelas y contó la razón por la que dejó de participar en telenovelas.

La actriz ha dicho que no tiene planeado grabar una nueva telenovela, al menos no en un futuro cercano, ya que la última producción de la que fue parte le terminó pasando la factura a sus hijos debido a que apenas tenía tiempo para convivir con ellos.

“La verdad ahorita una telenovela no. Lo hice, me fui a hacer una telenovela que se llamó Y mañana será otro día mejor, donde también me divertí como una loca, pero a mis hijos les afectó mucho”, se sinceró durante una reciente transmisión en vivo en YouTube.

“Soy una mamá que estoy todo el día con ellos –bueno ahorita en la pandemia peor– y sí está fuerte ahorita irme y estar fuera de la casa tanto tiempo porque son muchas horas. Cuando estás en una telenovela sí se graba por lo menos de lunes a sábado y son 15 horas diarias más o menos, 12 cuando te fue bien que nada más tuviste foro, entonces es muy difícil. La verdad es que sí es muy difícil ahorita apartarme de mis hijos”, aseveró la hija de Angélica María.

La actriz prefiere esperar a que sus hijos crezcan y ya no la necesiten tanto como ahora para volver a ‘encerrarse’ en un foro de grabación durante meses.

“Ya pasará el tiempo, ya crecerán, ya no me querrán ver tanto, no me necesitarán tanto, ya regresaré. Lo prometo”, aseguró la inolvidable protagonista de La fea más bella.

“Que no vaya a hacer telenovelas no significa que también vaya a alejarse de la televisión”, contó la actriz.

De hecho, la actriz fue confirmada esta semana como parte del jurado del nuevo programa dominical de Univision, Tu cara me suena, una competencia musical de éxito internacional en la que 8 famosos aceptarán el desafío de imitar a un ídolo musical.

“¡Qué emoción! Regreso a Univision, más que feliz”, expresó recientemente en Twitter.

