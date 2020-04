Netflix renueva su catálogo constantemente para brindar a sus usuarios una gran variedad de opciones de entretenimiento. Durante esta cuarentena por el coronavirus, la plataforma de streaming incorporó nuevas producciones como “Poco Ortodoxa”, llamada originalmente “Unorthodox”, una mini-serie producida por Alemania y Estados Unidos que debutó el pasado 26 de marzo de 2020 y se ha convertido en una de las más vistas.

“Poco Ortodoxa” está basada en la obra autobiográfica de Deborah Feldman “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots” del 2012. Además, se ha convertido en la primera serie filmada principalmente en yidis, un idioma nativo de las comunidades judías asquenazíes.

Shira Haas cantando Mi Bon Siach en el episodio final de "Unorthodox" de Netflix

Esta miniserie sigue a Esther Shapiro, una joven de 17 años que no sueña con ser ama de casa y decide abandonar su casa de Nueva York para reencontrarse en la capital alemana con su madre, quien también había desertado de la comunidad judía años atrás.

El título escaló desde su estreno en los más alto de la plataforma de streaming, convirtiéndose en una de las series más populares en las últimas semanas. La historia de valentía y superación de Sty ha cautivado a cientos de miles de personas que buscan en Netflix un escape para entretenerse en medio del actual contexto por la pandemia del COVID-19.

Poco ortodoxa está basada en la historia real de una joven que huye de una estricta comunidad judía en pleno siglo XXI (Foto: Netflix)

SHIRA HAAS: TODO SOBRE LA ACTRIZ QUE INTERPRETA A ESTY SHAPIRO

Shira Haas es la actriz que recientemente ha cautivado a los espectadores de todo el mundo. La actriz protagoniza "Poco Ortodoxa", la exitosa miniserie de Netflix, que relata la liberación de una joven de las imposiciones de su comunidad judía ultraortodoxa en Nueva York, Estados Unidos.

La israelí de 24 años ha sorprendido por su capacidad de encarnar el dolor y las dificultades para expresarse, teniendo en cuenta que su personaje permanecía oprimida por el machismo en su entorno. A los 16 años, dio sus primeros pasos en la actuación con una serie similar a "Poco Ortodoxa", en la serie “Shtisel”, producida en su país, sobre una comunidad ortodoxa en Jerusalem.

Nació en Hod Sharon, una pequeña comunidad en Israel, en una familia de padres israelíes y ancestros de distintos orígenes. Sus abuelos son de ascendencia polaca, checa y húngara. Curiosamente, uno de ellos sobrevivió tras ser capturado en un campo de concentración en Auschwitz.

Tráiler de Unorthodox | Netflix

Shira Haas cuenta con una conocida trayectoria en su país, donde ha realizado diversas películas y series de televisión, siendo galardonada con diferentes premios, según publica la revista Varietys en su sitio en inglés. Esta es la segunda vez que interpreta un personaje con características similares. La primera vez fue en "Shtisel".

Esta producción, muy popular en su país, narra la vida de una familia judía que vive en un barrio ultraortodoxo en Jerusalén. Experimenta el amor, la pérdida y los baches de la vida diaria, según describe Netflix.

La excelente interpretación en esta película, le valió que la contactaran para protagonizar "Princess", papel con el que ganaría el premio mejor actriz en el Festival de Jerusalén 2014.

Desde entonces, ha participado en diferentes películas como "Broken Mirrors", "Fotxtrot", que fue nominada al Oscar. Además, en otros papeles secundarios, como "The Zookeeper’s Wife" de Niki Caro y "A Tale of Love and Darkness".

En 2018, Haas ganó el Premio de la Academia Israelí a la mejor actriz de reparto por su papel en el drama de Marco Carmel "Pere Atzil".

En su perfil de Instagram, se puede ver el impacto que ha tenido en su vida tras su interpretación en “Poco Ortodoxa”. “Muchas gracias a todos por sus comentarios y el amor, mi corazón explota de emoción es un período loco y de incertidumbre”, escribió en uno de los post en los que promociona la serie.

“Poco Ortodoxa” es una miniserie alemana basada libremente en la autobiografía de 2012 de Deborah Feldman (Foto: Netflix)

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 1 DE “SELF MADE”

La pelea del siglo. Sarah está decidida a vender el producto capilar de Addie y dejar de ser una simple lavandera, pero se enfrenta a una brutal realidad.

Por sus propios medios. Para abrir su propia fábrica y cumplir su sueño, Sarah debe conseguir el apoyo de los empresarios negros locales y del famoso Booker T. Washington.

La chica Walker. Los ambiciosos planes de Sarah de expandir su imperio la conducen a Nueva York y dan lugar a una serie de traiciones que ponen en peligro todo lo construido.

Crédito a la raza. Los problemas de salud, un conflicto con sus empleados y una tragedia cercana a su corazón llevan a Sarah a tomar medidas claves para proteger su futuro y su legado.

El elenco de "Poco ortodoxa" está conformado principalmente por actores alemanes e israelíes (Foto: Netflix)

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Poco ortodoxa | Netflix