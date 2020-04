“Poco Ortodoxa”, llamada originalmente “Unorthodox”, es una mini-serie producida por Alemania y Estados Unidos que debutó en Netflix el pasado 26 de marzo de 2020. La misma está basada en la obra autobiográfica de Deborah Feldman “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots” del 2012. Además, se ha convertido en la primera serie filmada principalmente en yidis, un idioma nativo de las comunidades judías asquenazíes.

El título escaló desde su estreno en los más alto de la plataforma, convirtiéndose en una de las series más populares en las últimas semanas. La historia de valentía y superación de Sty ha cautivado a cientos de miles de personas que buscan en Netflix un escape para pasar el tiempo en plena cuarentena. Y es que en el contexto actual por la pandemia del COVID-19, el sitio web se ha convertido en el principal método de entretenimiento de muchos amantes del cine y la televisión.

No obstante, este libertador viaje de la joven judía ortodoxa tiene un final, uno que ha confundido a algunas personas entre la audiencia al preguntarse por qué la protagonista se puso a cantar esa canción en específico en un momento tan importante. ¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de la serie “Poco Ortodoxa”, ya que se responderá a esta pregunta.

¿POR QUÉ LA PROTAGONISTA CANTA MI BON SIACH?

Poco ortodoxa está basada en la historia real de una joven que huye de una estricta comunidad judía en pleno siglo XXI (Foto: Netflix)

Tal como recoge VerTele, en medio de la miniserie de Netflix hay una secuencia extendida de una boda lujosa en la tradición judía. Si bien la filmación luce impecable y todo parece alegría, hay una sensación de temor sobre la escena. Cuando finalmente llega el devastador final del programa, hay una regreso a esa celebración de boda revelando el secreto que los personajes ocultaban durante sus primeros minutos en pantalla.

Esto no se hace de manera automática, la narración salta de un lado a otro en el tiempo, representando las primeras experiencias de Sty en Alemania junto con los eventos en Nueva York que condujeron a su escape. Entonces, cuando se ve a Sty caer con una multitud de jóvenes músicos, también la vemos casada con Yanky, así como su ira posterior cuando se entera de su vaginismo que hace que parezca que no podrá tener hijos de inmediato.

Sty entonces se entera de que está embarazada justo cuando Yanky le pide el divorcio, y lo toma como una señal para escapar. En el episodio final, las líneas de tiempo convergen cuando Sty audiciona para una beca de música en Berlín. Cuando una de sus amigas le dice que no tenía habilidad con el piano, a pesar de haber tomado lecciones secretas en Brooklyn, Sty elige cantar para su audición.

Poco ortodoxa: la historia de la vida real detrás de Unorthodox, la miniserie de Netflix (Foto: Netflix)

Primero interpreta “An die Musik” de Schubert, que elige porque era una de las favoritas de ella y sus abuelas. “An die Musik” es una oda a la música y es una elección adecuada para Sty, para quien la música es un salvavidas. Sin embargo su voz no coincide del todo con la canción, dejando a los jueces no tan convencidos de su talento.

Cuando le piden que realice otra pieza, ella piensa que ya todo está perdido. Luego, con una fuerte voz en el pecho, comienza a cantar en hebreo. La melodía, que nunca se identifica por su nombre, es “Mi Bon Siach”, que se escucha en las bodas cuando la novia y el novio están debajo de la jupá. Es una melodía que se escuchó cuando Sty y Yanky se casaban en el segundo episodio, y la elección de Sty resuena con rebelión e ironía.

Si bien esta es una canción que debería significar su vínculo con un hombre, ella la convierte en algo que puede sacarla de ese vínculo, usando una voz que no hubiera podido usar en su antiguo mundo donde el canto de las mujeres está prohibido. Sus ojos se cierran para concentrarse en el momento al mismo tiempo que Yanky la observa desde un rincón del auditorio, viendo que esa canción es tanto un rechazo como un abrazo de su pasado.

"Poco ortodoxa": la historia detrás de Mi Bon Siach, la canción yidis que canta Sty al final de la serie de Netflix (Foto: Netflix)

“Poco Ortodoxa” no pone un punto final en la historia de Sty. Nunca aprendemos, por ejemplo, si se le otorga la beca o qué pasa con ella y su hijo por nacer en esta ciudad desconocida. La serie trata sobre una mujer en una encrucijada y cuando termina, después de cuatro episodios, ella todavía está en ese lugar de transición, pero con una dirección clara y con la fuerza liberadora que esta canción demostró a sus espectadores.

