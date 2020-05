“Pasión de gavilanes” se convirtió en una de las telenovelas más exitosas del 2003 y 2004. La producción colombiana contaba la historia de amor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Pero ni una historia está completa si no existe la malvada del cuento y el papel antagónico estuvo a cargo de la actriz Lorena Meritano que se puso en los zapatos de Dínora.

Dínora Rosales se enamora obsesivamente de Juan Reyes y a toda costa quería conquistarlo, así que se convierte en la rival de Norma Elizondo, ya que esta última se roba el corazón del galán de la telenovela.

No cabe duda que Lorena Meritano trabajó muy duro para logra formar al personaje, fue tanto el profesionalismo que mostró a lo largo de los 188 capítulos de Pasión de Gavilanes, que durante el año de emisión de la telenovela pasó por momentos incómodos a causa de Dínora.

¿QUÉ VIVIÓ LORENA MERITANO TRAS INTERPRETAR A DÍNORA ROSALES?

En una entrevista con la revista People en español, la actriz colombo-argentina contó los momentos más difíciles que vivió en su carrera tras interpretar a la malvada Dínora Rosales.

“Lo que lloré por filmar Pasión de gavilanes, me decían cosas horribles en la calle. Mi papá me decía que era porque lo estaba haciendo bien para calmarme. No podía ir al supermercado, una anécdota increíble que recuerdo mucho es que una señora me comenzó a gritar barbaridades en un centro comercial en Bogotá”.

Lorena Meritano asegura que su personaje traspasó la ficción, ya que los seguidores de la telenovela le decían muchas cosas por ser tan mala con los protagonistas de “Pasión de gavilanes”. Ella recuerda que no podía camina en paz por la calle y esto le afectó mucho en su momento, pero después lo disfruto, ya que se dio cuenta que había cumplido con su objetivo como actriz.

LORENA MERITANO Y SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER

En 2014 se supo que la actriz argentina tenía cáncer de seno y un año después anunció que había vencido a la enfermedad. Sin embargo, le fueron detectados más tumores. A través de Instagram dio cuenta de su lucha contra la enfermedad.

No cabe duda que Lorena Meritano ha sido una gran luchadora y durante cuatro años se ha enfrentado al cáncer de seno y a finales del 2019 sus médicos le confirmaron que ya no quedaba rastros de la enfermedad, así que se encontraba muy bien de salud.

La actriz ha dicho que Dios fue quien la sostuvo en sus peores moementos: “todo se me acabó y no tenía ahorros, no tenía pareja, no tenía senos, no tenía cabello, no tenía salud y en un momento, no quería vivir tampoco, pero Dios me dio fortaleza para continuar", contó la actriz en una entrevista que dio en 2019.

Meritano se convirtió en un ejemplo de lucha para aquellas mujeres que afrontan el cáncer de mama y por ello emprendió desde entonces una campaña en sus redes sociales para llamar a las mujeres a que amen su cuerpo y se realicen los chequeos médicos respectivos.

