Juan Alfonso Baptista fue uno de los galanes de Pasión de gavilanes, la telenovela que logró cautivar a más de uno a partir de la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. La producción cumplirá 17 años de haberse estrenado por Telemundo y en todo este tiempo, los fans siguen siendo fieles a sus protagonistas.

Y es que los fanáticos aún recuerdan mucho la historia de amor de Pasión de gavilanes, con especial nostalgia la de Paola Rey y Juan Alfonso Baptista, por todo lo que debieron afrontar y superar para mantenerse juntos hasta el final como Jimena y Óscar, sus personajes en la ficción.

Gracias a la telenovela, los actores protagonista lograron el reconcomiendo internacional. Baptista, por ejemplo, actuó en diversas telenovelas tras su participación en Pasión de gavilanes, siendo una de las más recordadas “La mujer en el espejo”, donde compartió roles una vez más con Paola Rey.

Por otro lado, existe una historia en torno a Juan Alfonso Baptista, que el mismo reveló hace unos años. Resulta que el actor de nacionalidad venezolana sufrió de parálisis facial. Conoce la historia detrás de su enfermedad que, felizmente, logró superar pero que le ha dejado algunas secuelas.

Jimena Elizondo y Óscar Reyes son una de las parejas más recordadas de Pasión de gavilanes (Foto: Telemundo)

LA HISTORIA DETRÁS DE LA PARÁLISIS FACIAL QUE SUFRIÓ JUAN ALFONSO BAPTISTA

Durante su presentación en el programa The Suso's Show de Caracol TV, Juan Alfonso Baptista contó a detalle la etapa en que sufrió una parálisis facial y que, pese a haberlo superado, aún sufre las consecuencias.

El actor venezolano contó que sucedió cuando tenía 19 años y se encontraba grabando la exitosa telenovela de 1997 “A todo corazón”. Un día antes de que termine es que sufre la parálisis facial.

“Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarro un vaso de agua y cuando voy a tomar se me cae el agua, pensé ‘qué raro’”, comienza su relato, Juan Alfonso Baptista.

“Entonces, sentí que el ojo se me resecaba. A los cuatro días ya estaba totalmente paralizado”, agregó el actor que señaló que tuvo que estar así durante un año y medio, y que fue un momento muy duro en su vida, sobre todo, porque no le permitía hablar ni comer.

Sin embargo, Baptista logró superar la parálisis facial y hoy lo toma como una graciosa anécdota que le tocó vivir. Por ello, entre risas cuenta que a veces se burlan de él cuando está borracho, y todo porque se le cierra un ojo, a causa de la enfermedad.

“Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente cree que es molestando, pero es por la parálisis”, contó el actor en el programa de Caracol TV hace unos años atrás. Mira la entrevista aquí:

¿QUÉ HA HECHO JUAN ALFONSO BAPTISTA DESPUÉS DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Tras hacerse famoso con este personaje, Juan Alfonso Baptista actuó en diversas telenovelas como “La mujer en el espejo”. También saltó a Europa como uno de los protagonistas de la versión española de “Sin tetas no hay paraíso”.

Entre otras producción más recientes, el actor venezolano actuó en “Sin senos sí hay paraíso” (2017-2018) como Martín Cruz; en “Pambelé” (2017) como Ezequiel Mercado y en “Las Vega’s” (2016) como Vicente Correa.

En cuanto a su vida amorosa, mantuvo un romance de años con la modelo Natalia París, mientras que en 2019 fue vinculado con Angélica Ocampo.

Juan Alfonso Baptista interpretó a Óscar Reyes en la novela "Pasión de gavilanes".

