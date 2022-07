A propósito del estreno en Netflix de los 82 episodios de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, Michel Brown, el actor argentino que interpreta a Franco Reyes en la telenovela de Telemundo, habló sobre la razón por la que la nueva entrega no tuvo el mismo éxito que la primera.

El regreso de la producción colombiana que conquistó a la audiencia en 2003 y de sus actores principales Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown y Natasha Klauss generó gran exceptiva entre el público, sin embargo, no consiguió los mismos índices de audiencia.

De hecho, la transmisión de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” en España fue un fracaso, ya que cambió de horario y canal en varias oportunidades. No obstante, se espera que su llegada a Netflix sea un éxito.

Franco Reyes volviendo a casa después de muchos años en la segunda temporada de "Pasión de gavilanes" (Foto: Telemundo)

LO QUE DIJO MICHEL BROWN SOBRE “PASIÓN DE GAVILANES 2″

En una entrevista con Infobae Colombia, Michel Brown explicó que la producción de “Pasión de gavilanes 2″ decidió arriesgarse y contar la historia desde otro lugar, lo que probablemente no les gustó a todos, pero eso es parte del trabajo que realizan.

“Yo estuve solo en una parte al final, no tuve la posibilidad de estar en la serie entera, pero yo creo que lo que hace es arriesgarse a contar la historia desde otro lugar, porque, así como la vida evoluciona también lo hacen las historias, las familias crecen y no podemos pretender estar nosotros arriba del caballo y en la misma dinámica, dándonos golpes con los vecinos como hace 18 años atrás”, indicó el actor bonaerense de 46 años.

Asimismo, agregó: “Fue una muy buena apuesta, con un nivel de calidad impecable en cuanto a la fotografía y el nivel de producción audiovisual, pero un siempre hace el trabajo y hay un riesgo de por medio —que en el teatro le llamamos ‘duende’, pues a veces aparece y a veces no—, pero veremos ahora cómo le va en Netflix porque allí tiene un público muy fiel. A mí me gustó mucho rodar ‘Pasión de gavilanes’ y volver a encontrarnos, pero siempre va a haber gente a la que le guste y a la que no, es el riesgo de nuestro trabajo”.

¿Habrá una tercera temporada de “Pasión de gavilanes”? Michel Brown señaló que, aunque existe la posibilidad, debido a que muchas cosas que quedaron inconclusas y la historia quedó abierta, todo depende de la respuesta del público internacional.

Por otro lado, el protagonista de la “Palpito”, serie colombiana de Netflix, aprovechó la oportunidad para destacar el éxito de la ficción donde compartió roles con Ana Lucía Domínguez y Sebastián Martínez. “Es una serie colombiana desde todos los puntos de vista y por eso la idea era que le fuera muy bien en este país, pero fue una gran sorpresa para todos los actores y productores que explotara en Japón, India, Alemania, Inglaterra y Francia, donde no suelen consumir muchos productos latinos. Y a mí como actor me empezó a pasar que veía la repercusión del trabajo hecho, porque gracias a redes sociales recibí mensajes desde Indonesia y ahí me tenías a mí buscando en traductor cómo responder y cómo preguntar qué pensaban en este país de las series latinas”, expresó.