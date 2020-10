Desde su estreno en octubre de 2003, “Pasión de gavilanes” ha sido emitida en más de 40 países, entre ellos Venezuela, Argentina, España, República Checa, Israel y Turquía, asimismo, cuenta con varias versiones. Pero lo que los fans más ansían es una nueva temporada con los mismos actores.

La adaptación de la telenovela colombiana “Las aguas mansas” de 1994 narra la historia de los hermanos Reyes, Juan, Óscar y Franco, quienes tras perder a su hermana Libia, deciden vengar su muerte enamorando a los hermanas Elizondo, Norma, Jimena y Sarita, ya que creen que su padre fue el responsable del fallecimiento de la joven. Pero cuando menos lo esperan se enamoran de ellas y dejan de lado de su venganza.

En 2008, Televisa realizó su propia versión de “Pasión de gavilanes” llamada “Fuego en la sangre”, dos años después, se realizó una adaptación española titulada “Gavilanes”. En 2014, Telemundo apostó por la historia y lanzó “Tierra de Reyes”, ambientada en los Estados Unidos. Pero, ¿habrá una nueva temporada de la telenovela protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown?

Para que "Pasión de Gavilanes 2" sea posible las tres parejas protagonistas deberán volver (Foto: Telemundo)

¿"PASIÓN DE GAVILANES" TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Aunque hasta el momento Telemundo no ha confirmado el proyecto FormulaTV informó que la producción de una nueva entrega de la exitosa telenovela colombiana está en marcha, pero no solo eso, también revelaron que el elenco original de la misma será parte de la segunda parte.

En medio antes mencionado señaló que el reparto original ha recibido la propuesta formal de unirse a esta nueva tanda de episodios, así que solo queda esperar la respuesta de Paola Rey (Jimena), Dana García (Norma), Natasha Klauss (Sarita), Juan Baptista (Óscar), Mario Cimarro (Juan) y Michel Brown (Franco). ¿Todos aceptarán o solo algunos personajes volverán?

Esto dijo, anteriormente a People en español, la actriz Paola Rey sobre una posible segunda temporada de “Pasión de gavilanes”: “Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”.

¿Volveremos a saber de los personajes de Paola Rey y Juan Alfonso Baptista en "Pasión de gavilanes"? (Foto:Telemundo)

“Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil”, reconoció Natasha Klauss. al medio antes mencionado

En tanto, Mario Cimarro cree que es difícil, pero no imposible. “Habría que ver la historia que nos presenten, si es que se llega a hacer, y ver cuánto tiempo pasó, si pasaron 10 años, 15 años... Y ver qué nos pasó a cada cual, entonces dependiendo de lo que nos pasó a cada cual pues ahí le agarramos, pero yo creo que las características de cada personaje siguen estando igual. Juan va a seguir siendo bruto porque él no estudió”, dijo a People en español el actor que interpretó al mayor de los Reyes.