La segunda temporada de “Pasión de gavilanes” es una de la más esperadas, pues después de 17 años traerá de regreso a los seis hermanos que conquistaron las pantallas de América Latina. Los Reyes y las Elizondo vuelven con una historia renovada, que contará, además, con la participación de jóvenes actores, entre ellos, la cubana Yare Santana.

Yare Santana fue elegida para interpretar el personaje de Gaby Reyes, hija de Sara Elizondo (Natasha Kaluss) y de Franco Reyes (Michael Brown), en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”. Pese a su corta edad, la actriz de nacionalidad cubana es toda una profesional que cuenta con una gran trayectoria en su país y en México, donde radicó hace algunos años. Conozcamos un poco más sobre su vida.

¿QUIÉN ES YARE SANTANA?

Yare Santana nació el 11 de mayo de 1993 en la Ciudad de Matanzas, Cuba. Este 2021 cumplió 28 años de edad. Graduada de la Escuela Nacional de Arte, en Cuba, en la especialidad de Teatro, en el año 2012. Trabajó como profesora de actuación en dicha institución desde 2012 hasta 2015.

Yare Santana como Gaby Reyes, la hija de Franco y Sarita en "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Yare Santana/Instagram)

En su país natal, Santana participó en varias obras de teatro, como “La moza del cántaro”, de Lope de Vega; “El rey Lear”, de Shakespeare; “Las cuñadas”, de Michel Tremblay; y “La Gaviota”, de Antón Chejov. En cuanto a su participación en la televisión nacional, la actriz fue parte de series como “Santa María del Porvenir” (2011) con el personaje Maripepa, y “Cuando el amor no alcanza” (2014), con el personaje con el personaje de Laritza.

En 2015 decidió emigrar a México, donde estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). En tierras aztecas destacó en series como “Sin miedo a la verdad” (2018), “El Dragón: El regreso de un guerrero” (2019), “Se rentan cuartos” (2019) y en la telenovela “El Vuelo de Victoria” (2017).

Su primer rol protagónico lo obtuvo en el 2019, en la película de Netflix “Como caídos del cielo”.

Ahora, será parte del elenco de jóvenes actores que protagonizarán la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, junto a Jerónimo Cantillo, Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo; y, por supuesto a los actores que dieron vida a los protagonistas de la historia en la primera entrega: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

¿QUÉ DIJO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN “PASIÓN DE GAVILANES” 2?

Cuando se anunció la incorporación de Yare Santana al elenco principal de “Pasión de gavilanes” 2, la actriz cubana se mostró muy entusiasmada con el nuevo reto profesional. En sus redes sociales, Sanata señaló que se siente afortunada y feliz de participar en esta producción colombiana.

“No tienen idea lo feliz que me siento. Quería desde hace mucho compartir esta felicidad con ustedes”, escribió en Instagram. “Estar en el set rodeada de personas que admiras no solo por su trabajo, sino también como seres humanos, gente linda, generosa, que pone el alma y entrega todo. GRACIAS. Me siento tan afortunad”, agregó.

“Ahora sí: Gaby Reyes Elizondo hermana de Andrés, hijos de Sara y Franco”, puntualizó una emocionada Yare Santana.

Yare Santana junto a Natasha Kaluss, Michael Brown y Jerónimo Cantillo en las grabaciones de "Pasión de gavilanes" 2 (Foto: Yare Santana/Instagram)

FOTOS DE INSTAGRAM DE YARE SANTANA