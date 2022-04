El gran evento que prometía cambiar el rumbo de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” finalmente sucedió el jueves 31 de marzo de 2022 y dejó a los fanáticos de la telenovela colombiana de Telemundo preguntándose: ¿qué sucederá con el matrimonio de Juan Reyes y Norma Elizondo?

¿Qué pasó exactamente? Después de descubrir que Muriel está saliendo con su Juan David, Rosario Montes enloquece de celos, se dirige a la hacienda de los Reyes Elizondo y le reclama al joven por su desinterés. El hijo mayor de Juan y Norma la rechaza y le pide que se marche, pero la cantante no está dispuesta a perderlo, así que lo besa apasionadamente.

En ese momento, aparece Juan y al ver la escena, le pide a su hijo que lo deje a solas con Rosario. Además, de reprocharle por perseguir a un joven que podría ser su hijo, Reyes besa a la cantante en contra de su voluntad. La situación empeora cuando Norma los descubre y se niega a escuchar explicaciones. ¿Será el final de esta relación? ¿Qué pasará en el próximo episodio de “Pasión de gavilanes”?

Juan Reyes besando a Rosario Montes en la temporada 2 de "Pasión de gavilanes" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASARÁ CON EL MATRIMONIO DE JUAN REYES Y NORMA ELIZONDO?

En un Instagram Live, el actor cubano Mario Cimarro habló sobre el beso de Juan Reyes y Rosario Montes, lo que opina al respecto y lo que podría significar para el matrimonio de su personaje con Norma Elizondo.

“Yo también cuando lo leí pensé exactamente igual que ustedes, estoy muy decepcionado con todo esto que el universo, Dios, el karma o los escritores pusieron a estos personajes entrañables. Definitivamente no vale que terminen así”, comentó el actor de “Pasión de gavilanes”.

Además, aclaró que no está de acuerdo con el rumbo que está tomando su personaje. “Ahorita esta historia lo está poniendo en algo verdaderamente intenso y dramático. Yo sigo diciendo, igual que ustedes, no es justo todo esto que le esté pasando. ¿Cómo este hombre tan bueno, tan perfecto, tan adorado que la mujer lo trate mal, le cachetee delante de los hijos, no le quiera hacer el amor? ¿Por qué no le quiere hacer el amor? ¿Se puso feo Juan o qué? ¿Se engordó o qué? No, no, no. Él no se merece eso”.

El interprete de 50 años también indicó: “Hay que ponerse en los pantalones de ella. A pesar de que ella no se está portando muy bien con él, pero que ella vea a su Juan besando a Rosario uy, yo no sé si Norma va a ser capaz de perdonarlo, no sé, no sé”.