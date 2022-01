Dinora Rosales, Armando Navarro y Fernando Escandón fueron los principales villanos de la primera temporada de “Pasión de gavilanes”, pero quiénes se encargarán de torturar a la familia Reyes Elizondo en la segunda entrega de la exitosa telenovela colombiana.

Además de los personajes de Sergio Goyri y Alejandra Miranda, Danna García reveló que otra villana se encargará se hacer maldades en los nuevos episodios del melodrama de Telemundo. Se trata Romina Clemente, quien será interpretada por Katherine Porto, actriz y presentadora colombiana.

“Es la villana más sexy de todas las historias que se han grabado en la historia del mundo. Yo nunca había visto una villana tan sexy”, aseguró la actriz que da vida a Norma Elizondo en un live de Instagram.

Asimismo, agregó: “Por eso quería que te vieran todas las personas que están conectadas porque tienen que conocerte, tienen que saber de ti, tienen que saber que el personaje que tú estás haciendo es fantástico, que te estás luciendo. Creo que es el sueño de cualquier actriz hacer un personaje como el que estás haciendo tú”.

Katherine Porto en el rodaje de la segunda temporada de "Pasión de gavilanes" (Foto: Katherine Porto/ Instagram)

¿QUIÉN ES ROMINA EN LA TEMPORADA 2 DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Katherine Porto, quien participó en “La viuda de la mafia”, “Hasta que la plata nos separe”, “¿Quién amará a María?”, “Los herederos Del Monte” y “Un bandido honrado”, adelantó que Romina, su personaje en “Pasión de gavilanes” es una mujer “muy pasional” y “salvaje” que hará “todo por instinto”.

“No piensa nada, no es muy inteligente que digamos, entonces es como que lo que va sintiendo lo va haciendo desde ese fuego”, indicó. “Vive con resentimiento, con rabia y bueno no les voy a contar más porque me voy a adelantar mucho a todo, pero es un personaje que me tiene fascinada, que todos los días me divierto, siempre está pasando algo con ella”.

La intérprete de 44 años no reveló a cuál de las tres hermanas Elizondo le hará la vida imposible, pero señaló que Romina “llega a moverle el piso y todo a mucha gente, entonces solo les digo que no es a Norma Elizondo, eso es lo único que les adelanto”.

Sobre su participación en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, Katherine Porto dijo: “De verdad me siento tan agradecida. Ese personaje es de vibrar, de que uno sueña de verdad tener un personaje así en la vida actoral para poder divertirse, para poder hacer todas esas cosas que uno en la vida real no puede y para ir a buscar dentro de uno emociones y cosas que por lo general tú no vives eso y es muy fuerte sentir todas esas cosas que esta mujer siente”.