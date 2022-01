Sin duda alguna, desde que “Rebelde” llegó a la pantalla chica entre 2004 y 2006 marcó a varias generaciones que se deleitaban con la historia de un grupo de estudiantes, a quienes los unía la música. Tanta era la fama que habían alcanzado cada uno de los personajes que cuando los actores se iban de gira para hacer presentaciones musicales, literalmente todo se desbordaba, ya que sus millones de seguidores en todo el mundo querían estar cerca de ellos.

Pese a la alegría que generó la exitosa telenovela mexicana en muchos de los fanáticos, quienes aseguraban que gracias a ellos sus vidas cambiaron, no pasaba lo mismo con algunos de los histriones. Al menos, eso fue lo que aseguró Dulce María, la actriz que dio vida a Roberta Pardo, una joven rebelde que detesta las reglas y las injusticias.

A continuación, te detallamos qué fue lo peor de estar en dicha producción televisiva para la también compositora y escritora de 36 años.

En "Rebelde", Roberta es hija de una de las cantantes gruperas más famosas del momento, Alma Rey. Es una adolescente rebelde, detesta las reglas y las injusticias (Foto: Televisa)

LA PEOR PARTE DE ESTAR EN REBELDE SEGÚN DULCE MARÍA

Dulce María confesó que el momento más duro de estar en “Rebelde” fue el hecho de vivir en completa soledad, pese a haber estado rodeada de bastante gente. En una entrevista para el canal de YouTube Pinky Promise, la actriz reveló cómo fue esa etapa.

“Fue muy intenso en una edad crucial, donde estábamos viviendo todo a flor de piel en cuestión de relaciones. Fueron 4 o 5 años que estuve ahí, donde estás conociéndote, encontrándote quién eres y estaba muy sola. En todos los viajes, como contraste de estar con millones personas, salía del escenario y por dentro estaba muchas veces mal”, señaló.

La mexicana narró que no podía expresar lo que sentía y menos porque su personaje no se lo permitía, pues Roberta era una joven muy fuerte. “No podía ser vulnerable porque estaba enfocada en mi trabajo. No estás en tu casa o con tu grupo de amigos (…) Todo fue emocionante, pero dentro de la novela y cuando giraba no había nadie conmigo, simplemente era un contraste”.

Dulce María durante la entrevista en el canal de YouTube cotando sus experiencias en "Rebelde" (Foto: Pinky Promise)

¿CUÁL FUE EL PRECIO MÁS ALTO QUE PAGÓ POR LA FAMA?

La actriz también se animó a contar que vivió un episodio del cual hasta ahora se arrepiente por haber integrado “Rebelde”. Y es que ella tuvo que sacrificar mucho su vida personal, familiar y salud mental por alcanzar sus sueños.

“Ahorita no haría muchas del pasado. Por ejemplo, cuando mi abuelito estaba mal y murió, el papá de mi mamá que estaba en Querétaro, yo no pude ir porque estaba grabando. Ahora, yo diría: ‘Me vale gorro’, pero en aquel entonces no lo hice y debí hacerlo”, aseveró.

Sin duda, la experiencia de no haber estado al lado de su madre cuando sufrió la pérdida de su ser querido hasta ahora la atormenta.

Pese a que alcanzó la fama con "Rebelde", el trabajo la consumió demasiado, tanto así que no pudo estar en un momento muy familiar (Foto: Televisa)

¿QUÉ CONSIDERA LO MEJOR DE SU PASO POR “REBELDE”?

Pero no todo fue malo para Dulce María, quien contó que lo mejor de su etapa en “Rebelde” fue haber llegado a un proyecto importante que cruzó fronteras, por el cual pudo viajar bastante y conocer muchas culturas.

No solo ello, pues agradece que gracias a la trama y los temas de la telenovela pudo tocar la vida de mucha gente. “Una canción o palabra, saber que un personaje les ayudó en un momento de sus vidas es lo mejor”.