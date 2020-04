Una vez más Netflix apuesta por los dramas adolescetes y presenta “Outer Banks” una serie creada por Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke, con Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North y Charles Esten como protagonistas de las aventuras de los ‘Pogues’.

“Outer Banks” sigue a un grupo de amigos de Carolina del Norte que están unidos en una misión: encontrar al padre de uno de ellos. Este desapareció hace tiempo y nadie sabe nada de él, tampoco saben cómo, ni porqué desapareció. Mientras buscan al progenitor de su líder descubren un mapa del tesoro que esconde un secreto muy oscuro que debía quedar enterrado en el pasado.

Tráiler de Outer Banks

Desde ese momento empiezan a suceder una serie de turbios acontecimientos que no olvidarán jamás y hará que valoren su amistad, ya que deberán permanecer unidos si quieren librarse de todo y encontrar al padre desaparecido.

Aunque hasta el momento la crítica está dividida, por ejemplo, en Rotten Tomatoes “Outer Banks” obtuvo una aprobación del 69% basada en 13 revisiones, con una calificación promedio de 6.8 / 10, te contamos quienes son los protagonistas de esta historia por si te interesa verla durante la cuarentena.

CHASE STOKES COMO JOHN B

John B. es el líder del grupo de Pogues. Después de que la muerte de su padre, encuentra una pista especial que su padre dejó algo para él, lo que lo lleva a una búsqueda del tesoro.

Chase Stokes interpreta a John B en "Outer Banks" (Foto: Netflix)

MADISON BAILEY COMO KIARA

Kiara, alias Kie, es una naturalista de una familia adinerada. "Kiara es como un personaje súper duro, pero también zen. Amo a Kiara porque siento que siempre tiene buenas sugerencias y que es una buena mezcla de todos. A veces es un poco imprudente y dice: 'Vamos al hotel. Quiero decir, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, como JJ. ‘Tengo un plan, esto es lo que haremos'. Y un poco de John B. por ser valiente y no tener miedos. Kiara es un buen personaje combinado y es muy sincera. Ella ama a estos muchachos. Ella es leal y está del lado de Kook, pero es una Pogue", contó Madison a Seventeen.

Madison Bailey interpreta a Kiara en "Outer Banks" (Foto: Netflix)

JONATHAN DAVISS COMO POPE

Pope es el cerebro de la operación de ‘Pogue’. "Pope es como el cerebro de la operación. Él es quien dice: 'Esto es estúpido, pero lo haré de todos modos. Para que lo sepas, estas serán las consecuencias si lo haces'. Y todo el mundo dice: ‘Está bien’. Pero seguiré diciendo: 'Si lo vamos a hacer, lo haremos bien'. Él es quien hace el plan. Es muy real y sabe en su corazón que la única forma de salir del lado pobre de la isla, de donde son todos estos tipos, es que él obtenga una beca", comentó Jonathan a Seventeen.

"Ha sido bendecido con este gran cerebro y su familia y la escuela lo presionan para obtener esta beca, a pesar de que su corazón pertenece a sus amigos. Quiere pasar el rato y ser imprudente. Quiere ser ese tipo de persona en el fondo, pero también conoce su responsabilidad de asegurarse de tener un futuro para él y su familia", agregó el actor.

Jonathan Daviss interpreta a Pope en "Outer Banks" (Foto: Netflix)

RUDY PANKOW COMO JJ

JJ es el mejor amigo de John B. “Es un poco espontáneo, pero trata de ser logístico al respecto. Una forma en que me gusta explicarlo es como si fuera un pit bull con cafeína que fue lanzado y algo así como una carrera. Protegerá a sus amigos si se trata de eso. Si fuéramos como las casas de Hogwarts en Harry Potter, JJ sería Slytherin", reveló Rudy al medio antes mencionado.

Outer Banks (Foto: Netflix)

MADELYN CLINE COMO SARAH CAMERON

Sarah es la ex mejor amiga de Kie, una "princesa Kook". "Es como la abeja reina, es una princesa Kook, por así decirlo. Su familia, especialmente su padre, es muy conocida en el área. Aunque vive en este mundo muy Kook-y, con muchas fiestas y cosas muy elegantes, no se siente como si perteneciera. Hay una parte de ella que siente que no se identifica con la persona que se le dice que sea. Y ese es el tipo de viaje que la ves continuar durante todo el espectáculo", dijo Madelyn a Seventeen.

Madelyn Cline interpreta a Sarah Cameron en "Outer Banks" (Foto: Netflix)

CHARLES ESTEN COMO WARD CAMERON

Ward es el padre sobreprotector de Sarah que parece tener conexiones en todas partes en los Outer Banks. Aunque parece amable y con la intención de ayudar a cualquiera tiene un lado oscuro.

Charles Esten interpreta a Ward Cameron en "Outer Banks" (Foto: Netflix)

AUSTIN NORTH COMO TOPPER

Se trata del novio de Sarah y al igual que ella, es un Kook, pero tiene una venganza contra los Pogues. Topper se considera el rey de los Outer Banks y con tal de conseguir lo que quiere es capaz de todo.

Austin North interpreta a Topper en "Outer Banks" (Foto: Netflix)

DREW STARKEY COMO RAFE

Rafe es el hermano mayor de Sarah y a pesar de su vida de privilegios no ha tomado las mejores decisiones. Con tal de proteger a su familia es capaz de cualquier cosa, en ocasiones se enfrenta a los Pogues.

Drew Starkey interpreta a Rafe en "Outer Banks" (Foto: Netflix)