'Oslo': "La nueva temporada de 'La Casa de Papel' debe superar a las anteriores" [ENTREVISTA]

' La Casa de Papel ' se ha convertido en la serie de habla hispana más vista en la historia de Netflix . Durante meses, la exitosa producción española estuvo en boca de todos y sus seguidores no pueden más con la espera por el estreno de la nueva temporada.

Roberto García, quien dio vida a 'Oslo', uno de los atracadores de 'El Profesor', conversó con Perú21 y brindó detalles sobre la siguiente parte de la serie.

'La Casa de Papel' se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix, ¿Esperaban tal impacto?

-No lo esperábamos. Ni yo ni nadie, ni siquiera la propia productora. Ha sido un bombazo a nivel mundial e inesperado. Se sabía que podía tener éxito, pero no tanto. No lo imaginábamos ninguno.

Varios seguidores tiene ilusión de ver la siguiente temporada; sin embargo, otros aseguran que la trama no debería continuar porque eso arruinaría la serie, ¿Cuál es su opinión?

-​Conozco la productora y a los guionistas, creo que harán algo tan bueno que la gente se va a sorprender y se engancharán más que con las primeras dos primeras temporadas. Es un reto para los guionistas. No puede quedarse ni siquiera al mismo nivel, tiene que superarlo. Así la gente hablará de la serie. Creo que lo van a conseguir.

En la serie, 'El Profesor' intenta que el mundo vea a sus atracadores como héroes y lo logra a grandes rasgos. Esto genera una perversión de este concepto, el cual desencadena una empatía por los delincuentes y el deseo que las autoridades fracasen. ¿No les preocupa las repercusiones de esto en la sociedad?

-No creo que sea preocupante. Si nos ponemos en esa tesitura, las series o películas no podrían tener escenas violentas o sobre crímenes. Hay mentes trastornadas que pueden llevar las cosas a la realidad, pero es ficción. Depende de cómo lo tome cada uno. Si evitamos tocar estos temas, tendríamos que limitarnos a comedias familiares. El objetivo de la serie es que el espectador empatice con el atracador, pero queda ahí. No creo que haya una relación con la realidad, solo es entretenimiento. La idea es hacer algo diferente. La ficción vende violencia, lo anormal y todo a lo que no estamos acostumbrados a ver en el día a día.

Su personaje, 'Oslo', es uno de los atracadores que fallece en el intento de quedarse con el botín, ¿Habrá chances de ver un poco más del serbio a través de 'flashbacks'?

-No tengo nada confirmado, pero tengo la esperanza que suceda. Hay rumores que señalan que puedo aparecer en un 'flashback'. Te repito que no me han confirmado nada. Sin embargo, asumo que los guionistas no tienen intención de perder las caras que llegaron al público en las primeras temporadas. Creo que podría estar en un algún recuerdo. A nivel de audiencia, es una jugada maestra que aparezcan personajes que fallecieron, así los espectadores que tienen afinidad por dichos personajes pueden seguir viéndolos.

'Oslo' no fue muy hablador en la serie, ¿Te gustaría que se conociera un poco más de tu personaje?

-Claro, me encantaría. Me gustaría que se conozca un poco más de su pasado y no sea el total desconocido de los atracadores. Cualquier actor, cuyo personaje termina falleciendo, estaría feliz de volver a aparecer. Sería ideal que la audiencia sepa quién es 'Oslo', pues se llevaron un concepto muy banal de él.

La muerte de su personaje fue uno de los momentos más emotivos de la serie, ¿Cree que 'Olso' habría hecho lo mismo por Helsinki (matarlo para que no sufriera)?

-​No tengo duda. Durante la trama, 'Olso' y 'Helsinki' habían pactado eso. Ellos eran familia, compañeros de guerra y de mil batallas. Ambos acordaron morir antes que volver a la cárcel.

El éxito de 'La Casa de Papel' permite abrir una puerta a las producciones de habla hispana, ¿Qué más falta para que exista una mayor internacionalización de estas series?

-La idea es que más plataformas de internacionales de streaming apuesten por estas producciones. Esto te asegura que la serie sea vista. Por la gran cantidad de países en los que trabaja, es muy difícil que una producción proyectada por Netflix no tenga éxito.

¿Qué es lo que se espera de la tercera temporada?

-La gente no nos cree cuando los actores decimos que no sabemos nada sobre lo que viene. No se sabe nada. Es un tema hermético entre la productora y los guionistas. No tenemos ni una sola pista sobre lo que puede tratar la siguiente temporada. Lo que está claro, a mi parecer, es que no tendrá nada que ver con las dos primeras. Incluso creo que el título 'La Casa de Papel' no iría acorde con lo nuevo que han podido escribir los guionistas. 'La Casa de Papel' ha terminado, salieron y se llevaron el dinero, no tienen ningún sentido volver a retomarlo como tal. Tiene que ser algo totalmente ajeno lo que ya hemos visto.

¿Te han adelantado si vas a continuar en el proyecto?

-Todavía no. Habían comentado que querían que todas las caras aparecieran de nuevo. Ya sea a través de flashback o cualquier recuerdo. No me han confirmado nada, pero tengo la esperanza que mi personajes no acabe de desaparecer.

Muchos actores dicen que es complicado disfrutar por completo una serie o película cuando dan vida a uno de sus protagonistas, ¿Ocurre contigo?

-​Yo lo disfruté muchísimo más. Me encanta ver cómo quedó el montaje y saber lo que pasará. En mi caso, no he terminado de ver 'La Casa de Papel' completa. Cuando terminó el rodaje, empecé a trabajar en otros proyectos y cuando llegaba a mi casa la veía ya avanzada. Habían días en los que estaba tan agostado que no la podía terminar. Aún no tengo Netflix en mi casa y eso complica verla entera.

¿Qué tan importante ha sido tu personaje de 'La Casa de Papel' en tu carrera como actor?

-​Me ayudó bastante. 'Oslo' me ha servido para tener más castings para películas y series. Tengo unas características físicas no muy comunes. Por lo menos, en España, no se suele trabajar con actores con mi físico. Soy fisicoculturista, llamo bastante la atención y eso me limita en el mundo de la actuación.

¿Qué tan exigente fue el rodaje de 'La Casa de Papel y cómo es tu relación con los demás actores del reparto?

-Fue cansado y muy intenso. Estábamos contra el reloj. Mientras rodábamos, se estaban emitiendo los capítulos por Antena 3. Desde el primer día, la relación entre todos los atracadores fue muy buena. No conocía a ninguno personalmente. Los policías trabajaban en una zona muy diferente a la nuestra. En todos los meses de trabajo, nunca coincidimos. Ellos por su parte y nosotros por la nuestra.

En un amistoso partido de la selección peruana, algunos miembros de la barra 'Sentimiento Blanquirrojo' se vistieron como los atracadores de la serie, ¿Te imaginabas que algo así podía pasar?

-​Sorprende bastante. Es increíble lo que puede causar una serie. Sobre todo que pase tan lejos de España. Hace una ilusión grande. Sin lugar a dudas, el 31 de octubre, bastantes personas se vestirán como atracadores.