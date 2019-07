Orange Is the New Black: ¿qué sucedió al final de la temporada 7?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la séptima temporada de Orange is the New Black las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión las ha cambiado para siempre. Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella.

La amistad de Taystee con Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 7 DE “ORANGE IS THE NEW BLACK”?

El último episodio de Orange Is the New Black incluyó finales trágicos, hilarantes y otros agridulces. Al contar varias historias a lo largo de sus siete temporadas era necesario darle un cierre a cada una de ellas, y así lo hicieron, incluso aparecieron personajes que no habíamos visto hace mucho tiempo. A continuación, te contamos qué sucedió con tus personajes favoritos.

‘ Último acto’ (7x13) abrió confirmando la muerte de la muerte de Pennatucky (Taryn Manning), quien en el penúltimo capítulo de la serie carcelaria sufrió de una sobredosis de drogas y fue encontrada por Taystee. Pennatucky pensaba que había fallado en su examen de GED, pero más tarde Taystee descubrió que en realidad logró pasar la prueba. En los últimos minutos recibe una gran despedida, con Suzanne y sus compañeras cantando una canción de Mountain Dew en su honor.

PIPER Y ALEX

Mientras Piper (Taylor Schilling) intentar recuperar su antigua vida, le anuncian que Alex (Laura Prepon) será trasladada a la prisión de Ohio, lo que obedece a un acto de venganza de CO McCullough (Emily Tarver) después de que la primera la rechazara. Esta noticia genera problemas en la pareja principal de la ficción, que finalmente deciden separarse.



Sin embargo, Piper se niega a renunciar a su amor y consigue un trabajo en Starbucks y un lugar propio en Ohio para reunirse con Alex, a quien solo le restan algunos en la cárcel. Ambas están seguras de hacer que funcione.

Taylor Schilling y Laura Prepon (Foto: Netflix) Taylor Schilling y Laura Prepon (Foto: Netflix) Taylor Schilling y Laura Prepon (Foto: Netflix)

TAYSTTE

Aunque esta fue una temporada dura para Taystte (Danielle Brooks), quien recibió una sentencia injusta, considerando incluso en el suicidio, luego de recibir los diplomas de todos sus estudiantes entiende que aún puede hacer la diferencia, así que inicia un fondo a nombre de Poussey que otorga a pequeños préstamos a exconvictos, asimismo, imparte un curso intensivo de educación financiera.



BLANCA

Después de que fue liberada de prisión y entregada a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) al final de la sexta temporada de Orange Is the New Black , Blanca lucha por conseguir su tarjeta verde, pero cuando finalmente lo hace decide dejar el país para ir a Honduras al encuentro de su prometido deportado.



CINDY

Cindy salió libre, pero cuando llegó a casa todo estaba de cabeza debido a un mensaje que Taystee envió a la hermana menor de Cindy para revelarle que su madre biológica es la mujer que por años creyó su hermana.



Al no poder lidiar con ello, Cindy huye de su casa y se queda sin hogar por un tiempo, sin embargo, finalmente encuentra el valor para enfrentar la verdad y se reconcilia con su madre e hija.

DAYA Y ALEIDA

Daya se convierte en el capo de la droga de la prisión, incluso utiliza a su hermana menor, Eva, como su mula. Cuando su madre, Aleida (Elizabeth Rodríguez) lo descubre busca a Daya, la golpea y amenaza con matarla, pero no se muestra si realmente lo hace.



LORNA, RED, NICKY Y FLACA



En el último episodio de Orange Is the New Black , debido a su demencia senil Red es trasladada al área apodada “Florida”, donde se encuentra con su antigua enemiga Frieda Berlín. La última vez que la vemos le canta una canción de cuna a Lorna. Esta última continúa en negación tras la muerte de su hijo.



Mientras tanto, Nicky asumió el control de la cocina en el centro de detención de ICE, donde ella y Flaca distribuyen alimentos a los detenidos y los ayudan a mantener contacto con el exterior.

(Foto: Netflix) (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

GLORIA, MARIA y SUZANNE



Gloria y María resolvieron sus diferencias. Antes de salir de la cárcel Gloria le dejó unos libros, los mismos que Maria le lee a su hija durante una visita.



Por su parte Suzanne, continua firme ante los problemas, al final la vemos ayudando a Taystee en la clase del Fondo Poussey Washington.