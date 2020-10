La primera temporada del clásico del anime, “One Piece”, llegó a Netflix el lunes 12 de octubre de 2020, pero el doblaje latinoamericano ha divido a los fans de la ficción de 1999, que ya cuenta con más de novecientos episodios. Las críticas han sido tan duras que incluso Arturo Castañeda, director de doblaje de la producción, publicó una disculpa en Twitter.

“He estado recibiendo bastantes mensajes de odio, mentadas de madre, amenazas… una opinión general acerca de mi persona por el doblaje de One Piece. Quería comentar que entiendo su frustración, malestar y de todo corazón les ofrezco una disculpa si no les gustó. Yo mismo y el equipo de trabajo desde los traductores hasta el último ingeniero de grabación, todos nos enamoramos del proyecto e hicimos nuestro mejor esfuerzo…” explicó el director que ha participado en producciones como “Dragon Ball Super” y “Glee”.

“Lamento de todo corazón que no les haya gustado el resultado. Hay gente que me ha dicho que sí les gusta, espero les siga gustando si le dan una oportunidad. Si tienen más mensajes de odio pueden descargar su frustración aquí si quieren. Lo entiendo y de todo corazón lo lamento”, agregó en el video que compartió apenas un minuto después del estreno en Netflix de los 61 capítulos de ‘East Blue’, el primer arco argumental de “One Piece”.

¿POR QUÉ MUCHOS FANS ODIAN EL NUEVO DOBLAJE LATINO DE “ONE PIECE”?

Los comentarios negativos contra el doblaje empezaron cuando Toei Animation, casa productora del anime, compartió un adelanto del nuevo doblaje. Pero ¿a qué se debe el fastidio de los fans? ¿Qué les disgusta de doblaje latinoamericano?

Primero, es necesario conocer a las voces detrás del doblaje. Mireya Mendoza le presta su voz Monkey D. Luffy, el protagonista de la serie; Alejandro Orozco le da voz a Ussop; Dafnis Fernández, a Zoro; Georgina Sánchez, a Nami; Noé Velázquez, a Sanji; y Nallely Solís, a Chopper, dirigidos por Arturo Castañeda.

Las críticas de los fans están dirigidas principalmente a las voces nuevas: Mireya Mendoza y Alejandro Orozco. Como señala Xataka México, los seguidores de “One Piece” consideran que la voz de Ussop ahora es muy “chillona”.

Además, no están conformes con que sea una mujer la que le de voz a Luffy. Teniendo en cuenta que esto no es algo extraño en el mundo del doblaje y que la voz en japonés de Luffy es una mujer, la seiyu Mayumi Tanaka, resulta un argumento ridículo.

Sin embargo, no todo es negativo, también hay comentarios positivos que simplemente agradecen el trabajo en conjunto de Toei Animation y el estudio Labo para hacer posible que “One Piece” llegue a Netflix Latinoamérica por primera vez.