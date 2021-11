A Jules Claus no le gusta la Navidad. Después de la muerte de su padre el año pasado, no quiere saber nada de las fiestas. Mientras su madre trabaja, Jules pasa el tiempo en el taller de juguetes de su abuelo. Un día, encuentra un globo de nieve mágico que lo lleva a los lugares más lejanos del mundo. Allí descubrirá un gran secreto: ¡su padre era el verdadero Santa Claus! La tradición ha vivido en su familia por años y, ahora que su padre no está, el abuelo Claus vuelve al trabajo. Cuando el abuelo Claus se fractura la pierna, Jules decide ayudarlo. Sin embargo, antes de poder transmitir el espíritu navideño, deberá aprender nuevamente a amar y apreciar la Navidad: la época más maravillosa del año en todo el mundo.