Después de tres años de haber permanecido alejado de los reflectores y del ojo público, Rafael Amaya está recuperando poco a poco su vida. Como se recuerda, a inicios de diciembre de 2020, el actor mexicano sorprendió a todos cuando anunció que se encontraba hace algunos meses en rehabilitación a causa de sus adicciones al alcohol y a las drogas. Tras la lucha que emprendió, hoy ya se encuentra con su familia y analiza cómo llegó a meterse a aquel hoyo oscuro de destrucción.

Y aunque aparentemente todo marchaba bien, un video, de hace algunas semanas, mostró al protagonista de “El señor de los cielos” alterado, según la publicación de la revista TVNotas, el histrión tenía delirios de persecución luego de haber sufrido una recaída, situación que encendió las alarmas en el mundo del entretenimiento.

Para despejar esta y otras dudas, el propio Amaya, de 44 años, participó en una transmisión en vivo de su gran amigo el cantante Roberto Tapia, donde respondió preguntas de sus seguidores, relatando cómo fue su proceso para superar sus adicciones y excesos.

En febrero de este año, el actor subió esta publicación en sus redes sociales. (Foto: Rafael Amaya / Instagram)

¿QUÉ DIJO SOBRE EL CLIP DONDE SUUESTAMENTE ESTÁ ‘ALTERADO’?

Quien dio vida a Aurelio Casillas desmintió que haya salido ‘desorientado’ y aseguró de no siempre se deben dejar llevar por lo que dicen terceros, sino recurrir directamente a él para conocer la verdad.

“Son puros chismes, puro mitote, no crean nada. Tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro. Aquí estoy y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y con mis fans sobre todo que no han perdido la fe, y una disculpa por no haber estado todo este tiempo al pendiente de ustedes”, aseguró.

Rafael Amaya como Aurelio Casillas en la temporada 4 de "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

¿QUÉ HABLÓ SOBRE SUS ADICCIONES?

Mientras sostenía una conversación con sus fans, uno de ellos se atrevió a consultar cómo llegó a manejar sus adicciones. “He tocado fondo. Sí, ya más bajo no se puede. No sé cómo estoy vivo ahorita, siento el calor del sol. Me siento muy contento, estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio”, dijo.

“En todo este proceso he aprendido muchas cosas: a acercarme a mi familia, a acercarme a Dios, a acercarme a la gente que me quiere de verdad desde antes de salir en ‘El señor de los cielos’, a regresar a mi niño interno, a escucharlo. Me dejé llevar por muchas cosas y aprendí; de eso se trata la vida, de aprender y voy a seguir aprendiendo”, indicó.

El actor actualmente. (Foto: Rafael Amaya / Instagram)

OTROS PROYECTOS

Amaya aprovechó para anunciar la gira que hará con Tapia por Estados Unidos, con el fin de acercarse a fans, que siempre creyeron en él.

Incluso contó que mantiene contacto con los productores de la narcoserie, aunque no dijo si cabe la posibilidad de que retorne.