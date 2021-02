A lo largo de su vida profesional y personal, Leticia Calderón se ha caracterizado por ser una mujer fuerte y que no se amilana contra nada ni nadie. Una clara muestra de ello son los retos que ha aceptado durante su carrera donde ha interpretado personajes dulces, así como malvados; “Esmeralda” e “Imperio de mentiras” son algunos ejemplos.

MÁS INFORMACIÓN: La reacción del hijo de Leticia Calderón al enterarse de la muerte de su abuelo

Lo mismo ha ocurrido dentro de su esfera íntima. Y es que, tras haberse separado de Juan Collado, con quien tiene dos hijos, supo salir adelante, llegando a convertirse en padre y madre para sus pequeños. Sin embargo, las cosas no han resultado del todo favorables para su exesposo, pues desde julio de 2019 se encuentra en el Reclusorio Norte de la capital, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Debido a la delicada situación en la que se encuentra su expareja, la actriz es consciente de que sus hijos, ahora adolescentes, están al tanto de todo lo que sucede con él, por lo que no puede ocultarles lo que está pasando. En diálogo con ‘Ventaneando’ dio a conocer cómo está abordando ese tema con ellos.

Los hijos de la actriz y Juan Collado son conscientes de lo que sucede son su padre. (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

LUCIANO Y CARLO ESTÁN AL TANTO DE LA SITUACIÓN DE SU PADRE

Al ser consultada cómo blinda a sus hijos, Lety Calderón fue muy clara al señalar que es muy transparente, pues en esta época donde todo se hace público a través de las redes sociales e internet, no puede ocultárselo. “No hay manera de no enterarte de las cosas, lo único que queda es platicarlo; si ellos tienen alguna duda, lo platicamos”.

Contó que una oportunidad sus hijos le consultaron por el delito que estaba acusado su padre. “Me dicen: ‘Mamá, ¿qué es lavado de dinero?’, y les digo: ‘Pues no sé, vamos a googlearlo y vamos a investigarlo’”.

Los hijos adolescentes de la actriz están en constante comunicación su padre Juan Collado. (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

NO LO JUZGAN

La antagonista de “En nombre del amor” mencionó que luego de investigar y responder a sus interrogantes, le inculcó a Luciano y Carlo no verter ningún tipo de opinión sobre ese polémico tema.

“No juzgamos, no culpamos, no opinamos; porque ante la situación, nosotros no sabemos absolutamente nada, pero yo siempre les he dicho: ‘Con los tuyos, con o sin razón, tienes que estar y, además, es tu padre y lo respetas. El día de mañana, si tú tienes alguna pregunta se la harás a él y son cosas que yo no puedo contestar, yo contesto lo que está en mis manos’”, aclaró.

Juan Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años en la cárcel. (Foto: Cuartoscuro)

JUAN COLLADO ESTÁ PENDIENTE DE SUS HIJOS

En otro momento dio a conocer que su exesposo, pese a estar en prisión, está pendiente de sus dos hijos con quienes se han comunicado más seguido, sobre todo por lo que ha pasado en su familia: ser contagiados del COVID-19, la muerte del progenitor de la actriz, por el Día de San Valentín y varios momentos más. “Eso es lo que le agradezco, que hable con los muchachos, porque a ellos, pues les gusta escucharlo”.

Finalmente, Leticia Calderón reiteró que aunque su relación con Juan Collado no haya terminado en los mejores términos, ella jamás usaría a sus hijos para vengarse de él. “Un hijo siempre va a necesitar a su mamá y a su papá, es una tontería estar peleados ¿no?, o tomar a los hijos para algún interés de ambas partes. Si hay algo que yo le he pedido a Juan, es que esté cerca de sus hijos, siempre, siempre se lo he pedido, yo no necesito nada. Afortunadamente trabajo desde muy pequeña, he ahorrado, no soy una persona que necesite cosas materiales, no me interesa, nunca me ha interesado. Cuando nos separamos yo no le pedí absolutamente nada, porque nunca estuve con él por eso, estuve con él por amor”.