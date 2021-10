La tercera entrega de ‘You’ acaba de debutar en Netflix, pero la plataforma de ‘streaming’ no quiso esperar más y, dos días antes de su debut, ya había confirmado la renovación por una cuarta entrega. Así pues, los seguidores de la serie protagonizada por Penn Badgley (Joe) que ya han devorado los 10 episodios de esta tercera entrega, estén deseando conocer detalles de lo que está por llegar.

El equipo de guionistas liderado por Sera Gamble tiene que ponerse manos a la obra con los nuevos capítulos y, aunque aún todavía no hay fecha aproximada de estreno, parece seguro afirmar que no veremos más de ‘You’ hasta el último trimestre de 2022.

Sin embargo, Gamble, en una entrevista con Collider, sí ha adelantado lo que buscarán en la temporada 4 de la serie. Un nuevo episodio, muy diferente en la vida de Joe Goldberg en el que las carencias del protagonista ejercerán como espina dorsal. Asimismo, afirma que el recorrido que hemos visto del personaje en estas tres primeras temporadas será clave a la hora de abordar esta nueva faceta de su vida.

Además, Sera explica que ahora el protagonista tiene aún más agujeros que llenar y una mochila absolutamente repleta de piedras, pérdidas y tragedia además del hecho de ser un fugitivo. Nadie sabe que sigue con vida, ni que es el responsable de todas esas muertes, pero ¿por cuánto tiempo más podrá seguir viviendo con impunidad? ¿Qué va a hacer ahora que su aparentemente idílica vida familiar ha terminado de la peor manera posible?

“Joe en París me resulta hilarante. La idea de verlo interesándose por la moda, por ejemplo, sería muy divertida. Pero, no. No es lo que vamos a hacer”, sentencia sobre sus planes de futuro. “Siento que la tercera temporada es una temporada de mucha pérdida y tragedia para él. Le dejamos habiendo perdido o sintiendo que ha dejado marchar todo lo que le importaba. Así que la historia, a partir de ahí, es sobre cómo obtiene algo de eso vuelta o sobre cómo encuentra algo más”.

“Cuando vemos a Joe en la primera escena del piloto, cuando suenan las campanas de la librería y entra la chica de los vaqueros, si en ese momento tenía un agujero que quería llenar en su corazón, ahora tiene como 17. Y hemos pasado con él más tiempo, sabemos más sobre su equipaje. Creo que tenemos mucho por explorar”, expresó Gamble.

Lo que es seguro sobre la temporada 4 de ‘You’ es que Joe tiene que protagonizar una nueva vida lejos de Madre Linda.

