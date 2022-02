Por momentos, no sabes si Darío Guerra (Alejandro Speitzer) quiere volver ‘loca’ de pasión a Alma (Maite Perroni) por puro placer enfermizo, obsesión pura, o por qué de verdad la ama, como lo dice. No sabes si Darío Guerra quiere dinero, a cualquier precio. No sabes si miente, se hace al que olvida, o se inventa su propia historia para generar interés, lástima y admiración. Es un personaje complejo, que los guionistas y actores definen como un sociópata. Oscuro Deseo está en la lista de las series más vistas en Netflix en estos momentos y no es para menos.

La serie protagonizada por Maite Perroni y Alejandro Speitzer estrenó su segunda temporada el miércoles 2 de febrero.

¿Qué es un sociópata? El psiquiatra Enrique Galli responde

“El sociópata tiene falta de valores de ética de moral. Suele ser agresivo y pegalón. Sus relaciones son tormentosas aunque pueden simular y mentir. La mitomanía es parte de la psicopatía. Si además es paranoico es desconfiado y violento patológico. Si tiene un nivel intelectual alto puede simular y embaucar”, explica.

Ese es el Darío Guerra de ‘Oscuro Deseo’, segunda temporada. Es frío, calculador, a veces pareciera que necesita protección, pero es capaz de tornarse duro y desafiante.

Junto a Alejandro Speizer y Maite Perroni, volveremos a ver a Jorge Poza (El hotel de los secretos), Erik Hayser (Ingobernable), Regina Pavón (Gossip Girl: Acapulco, No manches Frida) y Paulina Matos (Mi familia perfecta), entre otros. Se incorpora Ariana Saavedra para dar vida a Julieta Lazcano, además de Catherine Siachoque y Arturo Barba.