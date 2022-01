Las series originales de Netflix suelen ser bien recibidos por la audiencia y logran alcanzar las primeras posiciones del top 10, a diferencia de muchas otras producciones. Tal es así lo que sucedió con el fenómeno mundial de ‘El Juego del Calamar’, que superó a ‘Bridgerton’ como el estreno más visto de la historia de la plataforma y se mantuvo en el Top 10 semanal hasta fines de diciembre.

El último mes del 2021, llegó con gran expectativa para los usuarios, ya que contaba con grandes lanzamientos que serían un éxito asegurado. Así sucedió con la última temporada de ‘La Casa de Papel’, la segunda temporada de ‘The Witcher’ y de ‘Emily in Paris’, que la semana pasada se posicionó en lo más alto del ranking, pero que ahora fue destronada por esta serie.

De acuerdo a las actualizaciones del sitio FlixPatrol, la serie más popular en Netflix en la primera semana de enero fue ‘Cobra Kai’. La cuarta temporada se estrenó el 31 de diciembre y en apenas tres días alcanzó las 120 millones de horas reproducidas.

“Los ‘dojos’ Miyagi-Do y Colmillo de Águila se alían para derrotar al Cobra Kai en el Campeonato de Kárate de All Valley para menores de 18 años. El que pierda tendrá que colgar sus ‘gi’. Mientras Samantha y Miguel intentan mantener la alianza del dojo y Robby echa el resto en Cobra Kai, el destino de All Valley pende de un hilo como nunca. ¿Qué triquiñuelas se guarda Kreese bajo la manga? ¿Podrán Daniel y Johnny enterrar el hacha de guerra después de décadas para derrotar a Kreese? ¿O se convertirá el Cobra Kai en el referente del kárate en All Valley?”, decía en su sinopsis oficial.

Tras el final que dejó muchas interrogantes, la serie contará con una quinta temporada. Por el momento no hay ninguna fecha anunciada pero se pronostica que será para fines de diciembre del 2022 o para inicios del 2023.

VIDEO RECOMENDADO:

Jennifer Lope es fanática de Elvis Presley. (VIdeo: Instagram) null