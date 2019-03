Netflix reveló títulos oficiales de nuevos capítulos de 'El mundo oculto de Sabrina'

Faltan pocos días para el lanzamiento de la nueva temporada de “El mundo oculto de Sabrina” y para aumentar la expectativa, Netflix ha revelado los títulos oficiales de los nuevos episodios de la aclamada serie.

A través de Instagram, la cuenta oficial de la serie de “Sabrina” compartió un revelador video promocional donde se ven escenas del tráiler y los títulos de cada capítulo.

A diferencia de la temporada inicial, esta nueva entrega de la serie, que ya se ha confirmado, será más oscura e interesante, solo tendrá nueve episodios y no once como la primera.

Los títulos son los siguientes:



1.- The Epiphany

2.- The Passion of Sabrina Spellman

3.- Lupercalia

4.- Doctor Cerberus’s House of Horror

5.- Blackwood

6.- The Missionaries

7.- The Miracles of Sabrina Spellman

8.- The Mandrake

9.- The Mephisto Waltz

Como se recuerda, en esta nueva temporada se verá a Sabrina explorando su lado más oscuro, y curiosa por aprender más sobre su herencia. Además, deberá afrontar su doble vida para mantener sus amistades en el mundo mortal.

Por si fuera poco, tal como se aprecia en el tráiler de la serie de Netflix, románticamente, Sabrina está atrapada en un triángulo amoroso entre el brujo Nicholas Scratch y el bueno y honesto mortal Harvey Kinkle.

DATO:

La nueva temporada de “El mundo oculto de Sabrina” llegará a la plataforma de Netflix el próximo 5 de abril.